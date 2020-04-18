Беременная супруга Андрея Черкасова на 38-й неделе беременности похудела на 1 кг

Кристина Черкасова опубликовала архивную фотографию, сделанную в горах. В комментарии супруга Андрея Черкасова рассказала, что вчера прошла полный осмотр, поскольку началась 38-я неделя беременности. Девушка была удивлена, когда весы показали, что она похудела на 1 кг. Пользователи Сети рассказывали Кристине Черкасовой, что на последних месяцах беременности начинается активный рост живота и прибавка в весе, и только несколько человек написали о том, что сбросили вес.Беременная супруга Андрея Черкасова сообщила, что на самоизоляции кушает все что хочется, порции небольшие, но конфеты и шоколадки присутствуют в ее рационе. По этому она не может понять, почему похудела. Подписчики написали, чтобы Кристина Черкасова не переживала из-за потери веса, поскольку у каждого человека свои особенности организма. Также фанаты пожелали девушке лёгких родов и здорового малыша.