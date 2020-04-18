АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Микробиолог дал советы для уборки дома во время…
EUR 80.11 USD 73.94
Курс валют на 18.04.2020

Беременная супруга Андрея Черкасова на 38-й неделе беременности похудела на 1 кг

Беременная супруга Андрея Черкасова Кристина в своем Instagram сообщила, что она уже на 38-й неделе беременности. Более того, бывшая участница «Дом-2» на таком большом сроке похудела на 1 кг.
Беременная супруга Андрея Черкасова на 38-й неделе беременности похудела на 1 кг

Кристина Черкасова опубликовала архивную фотографию, сделанную в горах. В комментарии супруга Андрея Черкасова рассказала, что вчера прошла полный осмотр, поскольку началась 38-я неделя беременности. Девушка была удивлена, когда весы показали, что она похудела на 1 кг. Пользователи Сети рассказывали Кристине Черкасовой, что на последних месяцах беременности начинается активный рост живота и прибавка в весе, и только несколько человек написали о том, что сбросили вес.

Беременная супруга Андрея Черкасова сообщила, что на самоизоляции кушает все что хочется, порции небольшие, но конфеты и шоколадки присутствуют в ее рационе. По этому она не может понять, почему похудела. Подписчики написали, чтобы Кристина Черкасова не переживала из-за потери веса, поскольку у каждого человека свои особенности организма. Также фанаты пожелали девушке лёгких родов и здорового малыша.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:48

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Диетологи дали рекомендации по питанию на время…
Нюша показала утренний снимок с заспанной дочерью…
Вирусолог научил россиян правильно вести себя на улице и…
Агент Павла Прилучного об избиении Агаты Муцениеце: «Это все глупость и…
Доктор Мясников рассказал о судьбе…
"Мода, извините": Ирина Дубцова ответила поклонникам на обвинения в использовании…
Российские БТР попытались перехватить американских…
Рэпер ST о дочери Эстель: «Мы с женой иногда забываем о родительских…
The Daily Mail: Китайцы предупреждали о вирусной опасности год…
Актриса Марина Коняшкина опровергла слухи о заражении…
«Так и живем»: Дочь Ларисы Долиной Ангелина Миончинская показала мать без…
«Барселона» теряет 3,3 млн евро на каждом несыгранном домашнем…
Беременная супруга Андрея Черкасова на 38-й неделе беременности похудела на 1…
Компания Honda рассказала о новом кроссовере…
Телеведущая Ксения Бородина с детства приучает своих дочерей к чистоте и…
Эксперты назвали частые причины продаж автомобилей с минимальным…
«Две минуты для спасения»: Гоша Куценко призвал россиян не нарушать режим…
Врач Сергей Авдеев назвал проявляющиеся на коже симптомы…
Лера Кудрявцева: "Когда начала громко высказывать своё мнение, вдруг я для многих стала…
Новые Aston Martin станут…
Милена Безбородова после ухода из «Дом-2» проходит трансформационный…
В Сеть утекли данные 20 млн пользователей магазина…
Марина Коняшкина заразилась…
В Иерусалиме произошло схождение Благодатного…
Мать Ирины Пинчук готова простить дочери ее поведение, если та бросит Арая…
Составлен ТОП-5 самых надежных автомобилей вторичного…
«Запаслись и вдохновились»: Оксана Самойлова показала подготовку к…
В Нью-Йорке очевидица засняла на видео НЛО, преследовавшее её в течении…
Просмотреть все новости