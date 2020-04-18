Марина Коняшкина заразилась коронавирусом
Марина Коняшкина заразилась уханьским коронавирусом. Актрисе разрешили остаться на домашнем карантине.
Коняшкина чувствует себя хорошо. Симптомы заболевания выявлены слабо. Несмотря на это, медики прибыли к звезде сериала «Метод Лаврова» и взяли биоматериал на анализ. Тест на COVID-19 оказался положительным. Госпитализация актрисе не потребовалась.
Врачи заполнили на Коняшкину специальную анкету. Личные данные звездной пациентки переданы в полицию и ближайшую больницу. Актрисе назначено симптоматическое лечение и запрещено покидать жилплощадь, передает ресурс mignews.com.
Ранее микробиолог дал несколько полезных советов по уборке дома во время пандемии.
Коняшкина чувствует себя хорошо. Симптомы заболевания выявлены слабо. Несмотря на это, медики прибыли к звезде сериала «Метод Лаврова» и взяли биоматериал на анализ. Тест на COVID-19 оказался положительным. Госпитализация актрисе не потребовалась.
Врачи заполнили на Коняшкину специальную анкету. Личные данные звездной пациентки переданы в полицию и ближайшую больницу. Актрисе назначено симптоматическое лечение и запрещено покидать жилплощадь, передает ресурс mignews.com.
Ранее микробиолог дал несколько полезных советов по уборке дома во время пандемии.