Мать Ирины Пинчук готова простить дочери ее поведение, если та бросит Арая Чобаняна





Мать Ирины Пинчук с самого начала была против отношений дочери с Араем Чобаняном. Женщина всегда высказывалась негативно об бывшем участнике реалити-шоу и считает, что именно он виновен в недостойном поведении ее дочери. В последнее время Ирина Пинчук принимает участие в батлах, где выполняет различные задания. Недавно девушка повеселила своих подписчиков в Instagram снимками в костюме Пикачу. После чего мать экс-участницы «Дом-2» не выдержала и выгнала дочь из дома.Сейчас женщина заявляет, что Ирина Пинчук может вернуться домой. Но сделает это девушка только при одном условии - если она бросит Арая Чобаняна и займется серьезным делом, а не тем, что будут кривляться на камеру. Бывшая участница ркалити-шоу пока никак не комментирует заявления своей матери. Арай Чобанян тоже решил не высказываться по данному поводу.