Милена Безбородова после ухода из «Дом-2» проходит трансформационный курс

Милена Безбородова опубликовала архивное фото в купальнике. В комментарии она попросила своих преданных поклонников перестать оскорблять Алексея Безуса, поскольку считает, что все в жизни допускают ошибки. Девушка высказалась и о своем состоянии здоровья. Экс-участница «Дом-2» время от времени чувствует себя лучше. Также Милена Безбородова написала: «Мне надо научиться любить себя, найти себя и обрести гармонию с самой собой».В конце своего поста бывшая участница реалити-шоу рассказала, что на данный момент она проходит трансформационный курс, и очень надеется, что он ей поможет. Подписчики решили поддержать Милену Безбородову и написали ей огромное количество комментариев, в которых отметили, что все скоро наладится и она обязательно встретит достойного мужчину. Публикация экс-участницы «Дом-2» уже набрала почти 35 000 лайков.