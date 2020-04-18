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Милена Безбородова после ухода из «Дом-2» проходит трансформационный курс

Милена Безбородова сообщила подписчикам, что после ухода из «Дом-2» ее психологическое состояние начало улучшаться. Бывшая участница реалити-шоу заявила, что проходит трансформационный курс.
Милена Безбородова после ухода из «Дом-2» проходит трансформационный курс

Милена Безбородова опубликовала архивное фото в купальнике. В комментарии она попросила своих преданных поклонников перестать оскорблять Алексея Безуса, поскольку считает, что все в жизни допускают ошибки. Девушка высказалась и о своем состоянии здоровья. Экс-участница «Дом-2» время от времени чувствует себя лучше. Также Милена Безбородова написала: «Мне надо научиться любить себя, найти себя и обрести гармонию с самой собой».

В конце своего поста бывшая участница реалити-шоу рассказала, что на данный момент она проходит трансформационный курс, и очень надеется, что он ей поможет. Подписчики решили поддержать Милену Безбородову и написали ей огромное количество комментариев, в которых отметили, что все скоро наладится и она обязательно встретит достойного мужчину. Публикация экс-участницы «Дом-2» уже набрала почти 35 000 лайков.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:08

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