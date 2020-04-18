Телеведущая Ксения Бородина с детства приучает своих дочерей к чистоте и порядку

Ксения Бородина подходит к воспитанию и развитию детей со всей серьёзностью. Всё больше требований она выдвигает старшей дочери Марусе, однако и поведение младшей Теоны контролирует. Ведущая «Дома 2» отмечает, детям необходима с малых лет рассказывать, что порядок должен быть везде, а наличие помощника в доме не должно быть для них привилегией. Знаменитость призналась, ей приходится ругаться с детьми и требовать от них послушания.Она сообщила, девочки должны с детства приучаться к чистоплотности и порядку. Но порой взрослые сами не хотят учить детей и заставляют их лениться, ограничивая тем самым их самостоятельность. «Ты слишком долго возишься. Я тебе помогу», — часто слышно от мам и бабушек, которые в дальнейшем убирают за своими детьми вещи, кормят, одевают их. Но из-за этого у ребёнка вырабатывается привычка ждать помощи от других. Таким образом родные создают для детей «тепличные» условия, мешающие им совершать и исправлять ошибки, проявлять инициативу», — сообщила телеведущая. Свою публикацию она сопроводила снимком младшей дочери Теоны.