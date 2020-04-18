«Две минуты для спасения»: Гоша Куценко призвал россиян не нарушать режим самоизоляции

«Весь мир объединился для борьбы с COVID-19. Каждый день врачи вступают в схватку с вирусом и спасают людские жизни. Мы с коллегами хотели им помочь, поэтому напомнили о простых правилах защиты», - заявил Куценко.

Куценко вместе с актерами сериала «Скорая помощь» попросил россиян не покидать свои дома без острой необходимости. Если пришлось отправиться за продуктами или лекарствами, важно надеть маску, перчатки, соблюдать дистанцию, обрабатывать руки антисептиком. В сложной эпидемиологической обстановке требуется заботиться о пожилых людях, входящих в группу риска.В записи ролика участвовали Петр Баранчиев, Александр Тютин, Степан Куликов, Марина Доможирова, Екатерина Волкова. Фолловеры поблагодарили звезд за заботу и пожелали им благополучия и здоровья.