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«Две минуты для спасения»: Гоша Куценко призвал россиян не нарушать режим самоизоляции

Гоша Куценко призвал россиян соблюдать режим самоизоляции. Актер надеется, что две минуты его видеообращения могут спасти чью-то жизнь.
«Две минуты для спасения»: Гоша Куценко призвал россиян не нарушать режим самоизоляции

Куценко вместе с актерами сериала «Скорая помощь» попросил россиян не покидать свои дома без острой необходимости. Если пришлось отправиться за продуктами или лекарствами, важно надеть маску, перчатки, соблюдать дистанцию, обрабатывать руки антисептиком. В сложной эпидемиологической обстановке требуется заботиться о пожилых людях, входящих в группу риска.
«Весь мир объединился для борьбы с COVID-19. Каждый день врачи вступают в схватку с вирусом и спасают людские жизни. Мы с коллегами хотели им помочь, поэтому напомнили о простых правилах защиты», - заявил Куценко.

В записи ролика участвовали Петр Баранчиев, Александр Тютин, Степан Куликов, Марина Доможирова, Екатерина Волкова. Фолловеры поблагодарили звезд за заботу и пожелали им благополучия и здоровья.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 14:28

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