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«Запаслись и вдохновились»: Оксана Самойлова показала подготовку к Пасхе

Оксана Самойлова показала подписчикам Instagram процесс подготовки к Пасхе. По ее словам, украшения для яиц были куплены заблаговременно, так как сейчас найти их очень сложно из-за карантина.
«Запаслись и вдохновились»: Оксана Самойлова показала подготовку к Пасхе

«Мы вовремя запаслись и вдохновились. Дети также помогают мне красить яйца и готовиться к Пасхе. Праздник на самоизоляции проводить очень непривычно, но мы справимся», - рассказала Самойлова.


В историях на странице в Instagram модель обнародовала снимок со столом, заставленным различными пасхальными украшениями. На видео, появившемся немного позднее, Самойлова спрашивает у дочери о вдохновении перед Пасхой. Ариела отвечает, что очень ждет возможности попробовать праздничные куличи.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 13:37

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