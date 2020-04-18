«Запаслись и вдохновились»: Оксана Самойлова показала подготовку к Пасхе

«Мы вовремя запаслись и вдохновились. Дети также помогают мне красить яйца и готовиться к Пасхе. Праздник на самоизоляции проводить очень непривычно, но мы справимся», - рассказала Самойлова.





В историях на странице в Instagram модель обнародовала снимок со столом, заставленным различными пасхальными украшениями. На видео, появившемся немного позднее, Самойлова спрашивает у дочери о вдохновении перед Пасхой. Ариела отвечает, что очень ждет возможности попробовать праздничные куличи.