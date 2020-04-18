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Ксения Бородина назвала Ксению Собчак «двуличной особой»

Ксения Бородина назвала бывшую соведущую передачи «Дом-2» Ксению Собчак «двуличной особой». Спустя годы коллеги из подруг превратились в непримиримых соперниц.
Ксения Бородина назвала Ксению Собчак «двуличной особой»

Было время, когда Собчак называла супругу Курбана Омарова младшей сестренкой. Бородина думала, что сможет сохранить теплые отношения с подругой до конца жизни. Светская львица осыпала комплиментами ее дочь Теону и просила совета по поводу ремонта. «Черная кошка» между ними пробежала, когда Ксения Кимовна начала публиковать в Instagram посты с политическим уклоном.

Собчак могла выразить свое недовольство лично, но предпочла вынести ссору на всеобщее обозрение. Экс-кандидат в президенты позволила себе резкие выпады в адрес подруги, а та быстро поставила крест на их отношениях. Противостояние между ними длится до сих пор. Недавно Бородина обвинила ведущую в скрытой рекламе шотландского напитка, стоимость которого может достигать 1800 рублей. Звезда допустила, что в бутылке налит подкрашенный чай, так как Ксения Анатольевна с мужем не пьют, передает издание «Папарацци».

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 13:09

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