Составлен ТОП-5 самых надежных автомобилей вторичного рынка





Модель от компании Hyundai поставляется в нескольких версиях, но самой популярной из них в России стала вариация с мотором на 1,6 литра при мощности в 123 лошадиные силы. Эксперты рекомендуют покупать Hyundai Solaris, который находился в эксплуатации до 5 лет. Такое транспортное средство можно найти по стоимости от 400 тысяч рублей.Peugeot 508 занимает второе место рейтинга. Транспортное средство работает на основе мотора на 1,6 литра, но в России можно встретить и вариацию купе с 2-литровым силовым агрегатом. Особенностью модели можно назвать японскую трансмиссию Aisin. Также водителей порадуют качественные отделка салона и шумоизоляция.Тройку лидеров закрывает Volkswagen Polo. Автомобиль в базовой вариации работает на основе силового агрегата на 1,6 литра. В России его можно купить примерно за 450 тысяч рублей в отличном состоянии. При грамотной и бережной эксплуатации транспортное средство может прослужить еще много лет.Четвертая позиция рейтинга досталась модели Volkswagen Jetta. В России она была представлена в версиях с мотором на 1,4 и 1,6 литра соответственно. Эксперты отмечают, что транспортное средство можно покупать с пробегом до 180 тысяч километров. Стоимость такого автомобиля может стартовать от 500 тысяч рублей на вторичном рынке.Пятое место рейтинга занимает Honda Accord. Эксперты рекомендуют покупать подержанный автомобиль соответствующей модели только с МКПП, так как автоматические вариаторы быстро выходят из строя.