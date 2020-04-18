АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Микробиолог дал советы для уборки дома во время…
EUR 80.11 USD 73.94
Курс валют на 18.04.2020

Составлен ТОП-5 самых надежных автомобилей вторичного рынка

Эксперты составили ТОП-5 самых надежных автомобилей, доступных на вторичном рынке в России. Первое место заняло транспортное средство Hyundai Solaris.
Составлен ТОП-5 самых надежных автомобилей вторичного рынка

Модель от компании Hyundai поставляется в нескольких версиях, но самой популярной из них в России стала вариация с мотором на 1,6 литра при мощности в 123 лошадиные силы. Эксперты рекомендуют покупать Hyundai Solaris, который находился в эксплуатации до 5 лет. Такое транспортное средство можно найти по стоимости от 400 тысяч рублей.

Peugeot 508 занимает второе место рейтинга. Транспортное средство работает на основе мотора на 1,6 литра, но в России можно встретить и вариацию купе с 2-литровым силовым агрегатом. Особенностью модели можно назвать японскую трансмиссию Aisin. Также водителей порадуют качественные отделка салона и шумоизоляция.

Тройку лидеров закрывает Volkswagen Polo. Автомобиль в базовой вариации работает на основе силового агрегата на 1,6 литра. В России его можно купить примерно за 450 тысяч рублей в отличном состоянии. При грамотной и бережной эксплуатации транспортное средство может прослужить еще много лет.

Четвертая позиция рейтинга досталась модели Volkswagen Jetta. В России она была представлена в версиях с мотором на 1,4 и 1,6 литра соответственно. Эксперты отмечают, что транспортное средство можно покупать с пробегом до 180 тысяч километров. Стоимость такого автомобиля может стартовать от 500 тысяч рублей на вторичном рынке.

Пятое место рейтинга занимает Honda Accord. Эксперты рекомендуют покупать подержанный автомобиль соответствующей модели только с МКПП, так как автоматические вариаторы быстро выходят из строя.

+Дзен +Яндекс новости
Авто / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 13:44

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новые Aston Martin станут…
Милена Безбородова после ухода из «Дом-2» проходит трансформационный…
В Сеть утекли данные 20 млн пользователей магазина…
Марина Коняшкина заразилась…
В Иерусалиме произошло схождение Благодатного…
Мать Ирины Пинчук готова простить дочери ее поведение, если та бросит Арая…
Составлен ТОП-5 самых надежных автомобилей вторичного…
«Запаслись и вдохновились»: Оксана Самойлова показала подготовку к…
В Нью-Йорке очевидица засняла на видео НЛО, преследовавшее её в течении…
Смартфон Oppo A92s показали на качественных рендерах перед…
Ксения Бородина назвала Ксению Собчак «двуличной…
Дунаевский вспомнил, как Шелл хотел помирить его с…
Google планирует выпустить «умную» дебетовую…
Анастасия Волочкова показала свой холодильник здорового…
Российские ученые создали тест-систему, позволяющую определить наличие иммунитета к…
The National Interest рассказало, чем для авианосца США обернется попадание ракеты…
Ирина Круг выпустила совместную с сыном Александром песню "Вот и…
Анна Седокова хейтерам: "Не нужно перекладывать воспитание своих детей на мои…
Эксперты рассказали, когда переключать «автомат» в ручной…
Микробиолог дал советы для уборки дома во время…
Азиза не стала матерью из-за старого проклятья родной…
ASUS случайно показала две материнские платы на Intel Z490 для Comet…
Отмечающая 35-летие Елена Темникова покинула группу SEREBRO из-за проблем со…
Ученые: Тошнота может быть первым симптомом…
Захар Саленко видит Яну Шафееву матерью своих будущих…
Назван ТОП-5 подержанных автомобилей до 200 тысяч…
Агата Муцениеце о тесте на коронавирус: «Пришел отрицательный…
Названы 10 самых важных скрытых функций…
Просмотреть все новости