Составлен ТОП-5 самых надежных автомобилей вторичного рынка
Эксперты составили ТОП-5 самых надежных автомобилей, доступных на вторичном рынке в России. Первое место заняло транспортное средство Hyundai Solaris.
Модель от компании Hyundai поставляется в нескольких версиях, но самой популярной из них в России стала вариация с мотором на 1,6 литра при мощности в 123 лошадиные силы. Эксперты рекомендуют покупать Hyundai Solaris, который находился в эксплуатации до 5 лет. Такое транспортное средство можно найти по стоимости от 400 тысяч рублей.
Peugeot 508 занимает второе место рейтинга. Транспортное средство работает на основе мотора на 1,6 литра, но в России можно встретить и вариацию купе с 2-литровым силовым агрегатом. Особенностью модели можно назвать японскую трансмиссию Aisin. Также водителей порадуют качественные отделка салона и шумоизоляция.
Тройку лидеров закрывает Volkswagen Polo. Автомобиль в базовой вариации работает на основе силового агрегата на 1,6 литра. В России его можно купить примерно за 450 тысяч рублей в отличном состоянии. При грамотной и бережной эксплуатации транспортное средство может прослужить еще много лет.
Четвертая позиция рейтинга досталась модели Volkswagen Jetta. В России она была представлена в версиях с мотором на 1,4 и 1,6 литра соответственно. Эксперты отмечают, что транспортное средство можно покупать с пробегом до 180 тысяч километров. Стоимость такого автомобиля может стартовать от 500 тысяч рублей на вторичном рынке.
Пятое место рейтинга занимает Honda Accord. Эксперты рекомендуют покупать подержанный автомобиль соответствующей модели только с МКПП, так как автоматические вариаторы быстро выходят из строя.
Модель от компании Hyundai поставляется в нескольких версиях, но самой популярной из них в России стала вариация с мотором на 1,6 литра при мощности в 123 лошадиные силы. Эксперты рекомендуют покупать Hyundai Solaris, который находился в эксплуатации до 5 лет. Такое транспортное средство можно найти по стоимости от 400 тысяч рублей.
Peugeot 508 занимает второе место рейтинга. Транспортное средство работает на основе мотора на 1,6 литра, но в России можно встретить и вариацию купе с 2-литровым силовым агрегатом. Особенностью модели можно назвать японскую трансмиссию Aisin. Также водителей порадуют качественные отделка салона и шумоизоляция.
Тройку лидеров закрывает Volkswagen Polo. Автомобиль в базовой вариации работает на основе силового агрегата на 1,6 литра. В России его можно купить примерно за 450 тысяч рублей в отличном состоянии. При грамотной и бережной эксплуатации транспортное средство может прослужить еще много лет.
Четвертая позиция рейтинга досталась модели Volkswagen Jetta. В России она была представлена в версиях с мотором на 1,4 и 1,6 литра соответственно. Эксперты отмечают, что транспортное средство можно покупать с пробегом до 180 тысяч километров. Стоимость такого автомобиля может стартовать от 500 тысяч рублей на вторичном рынке.
Пятое место рейтинга занимает Honda Accord. Эксперты рекомендуют покупать подержанный автомобиль соответствующей модели только с МКПП, так как автоматические вариаторы быстро выходят из строя.