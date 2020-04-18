Анна Седокова хейтерам: "Не нужно перекладывать воспитание своих детей на мои плечи"
Анна Седокова ответила хейтерам, которые ее раскритиковали за откровенный снимок с Янисом Тимма. Исполнительница в своем Instagram написала, что не нужно перекладывать воспитание своих детей на ее плечи.
Накануне Анна Седокова разместила снимок со своим возлюбленным Янисом Тимма. На фото певица и баскетболист запечатлены в нижнем белье. Из-за этой публикации на знаменитость обрушился шквал критики. Сегодня исполнительница показала фанатам новый снимок с Янисом Тимма. В комментарии она обратилась к хейтерам. Анна Седокова написала: "Каждый раз, когда некто пишет - "на вас же дети смотрят", мне хочется спросить: "а что ваши дети делают в Instagram?". Певица возмущена, что матери дают гаджеты, вместо того, чтобы играть и развивать своего ребенка.
Знаменитость считает, что дети повторяют за родителями, и если они видят, что мать целый день сидит в социальных Сетях и пишет комментарии, то это проблема родителей, а не певицы. Также Анна Седокова добавила, что не нужно перекладывать воспитание своих детей на ее плечи и каждый в ответе за свою семью. Фанаты написали, чтобы певица не обращала внимания на завистников.
Накануне Анна Седокова разместила снимок со своим возлюбленным Янисом Тимма. На фото певица и баскетболист запечатлены в нижнем белье. Из-за этой публикации на знаменитость обрушился шквал критики. Сегодня исполнительница показала фанатам новый снимок с Янисом Тимма. В комментарии она обратилась к хейтерам. Анна Седокова написала: "Каждый раз, когда некто пишет - "на вас же дети смотрят", мне хочется спросить: "а что ваши дети делают в Instagram?". Певица возмущена, что матери дают гаджеты, вместо того, чтобы играть и развивать своего ребенка.
Знаменитость считает, что дети повторяют за родителями, и если они видят, что мать целый день сидит в социальных Сетях и пишет комментарии, то это проблема родителей, а не певицы. Также Анна Седокова добавила, что не нужно перекладывать воспитание своих детей на ее плечи и каждый в ответе за свою семью. Фанаты написали, чтобы певица не обращала внимания на завистников.