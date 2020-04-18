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Микробиолог дал советы для уборки дома во время…
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Микробиолог дал советы для уборки дома во время коронавируса

Микробиолог Джим Маклаки дал несколько советов по домашней уборке. Оказалось, в условиях распространения коронавируса важно избавиться от пыли, дающей лишнюю нагрузку на легкие.
Микробиолог дал советы для уборки дома во время коронавируса

Эксперт рекомендует регулярно очищать матрас от перхоти, частиц кожи, пылевых клещей. Обрабатывать изделие нужно с двух сторон. Постельные принадлежности положено стирать при температуре 60-90 градусов. Неплохо положить в машинку одеяла и подушки.

Кухонные шкафы являются местом накапливания пыли, которая при соприкосновении вновь попадает в воздух. Проводить их очистку лучше пылесосом с фильтрующей системой. Правильнее сначала вытереть все поверхности, а уже потом перейти к коврам и полам. При этом не стоит забывать двигать мебель, чтобы убрать все, что за ней успело спрятаться. Аллергены могут накапливаться в диванных подушках и чехлах, поэтому их нужно регулярно пылесосить.

Шторы нуждаются в постоянной чистке. Многие хозяйки заменили их на жалюзи, но их тоже нужно освежать специальными пылеочистителями. Для уборки стен подойдет пылесос с НЕРА-фильтром. Лампы и люстры можно просто отряхнуть, а заднюю часть холодильника и радиаторов протереть влажной тряпкой.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 12:08

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