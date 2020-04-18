Микробиолог дал советы для уборки дома во время коронавируса





Эксперт рекомендует регулярно очищать матрас от перхоти, частиц кожи, пылевых клещей. Обрабатывать изделие нужно с двух сторон. Постельные принадлежности положено стирать при температуре 60-90 градусов. Неплохо положить в машинку одеяла и подушки.Кухонные шкафы являются местом накапливания пыли, которая при соприкосновении вновь попадает в воздух. Проводить их очистку лучше пылесосом с фильтрующей системой. Правильнее сначала вытереть все поверхности, а уже потом перейти к коврам и полам. При этом не стоит забывать двигать мебель, чтобы убрать все, что за ней успело спрятаться. Аллергены могут накапливаться в диванных подушках и чехлах, поэтому их нужно регулярно пылесосить.Шторы нуждаются в постоянной чистке. Многие хозяйки заменили их на жалюзи, но их тоже нужно освежать специальными пылеочистителями. Для уборки стен подойдет пылесос с НЕРА-фильтром. Лампы и люстры можно просто отряхнуть, а заднюю часть холодильника и радиаторов протереть влажной тряпкой.