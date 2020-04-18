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The National Interest рассказало, чем для авианосца США обернется попадание ракеты «Циркон»

Издание The National Interest рассказало, что может случиться с американским авианосцем после попадания в него ракеты «Циркон». По мнению журналистов, даже боеголовка, заполненная бетоном, сможет проделать огромную дыру в судне.
The National Interest рассказало, чем для авианосца США обернется попадание ракеты «Циркон»

Издание отмечает, что Россия собирается в ближайшее время провести испытание гиперзвуковых ракет нового поколения. Их запустят с подводной лодки, находящейся на определенной глубине, что позволит приравнять условия к реальным боевым действиям. По предварительным данным, ракеты установят на субмарине «Ясень».
«Ракета, которую собираются испытать в России, может быть усовершенствованным вариантом Р-880 «Оникс». Скорость ее полета достигает 5 махов. Если испытания пройдут успешно, то Россия получит уникальные возможности ведения боя в морских условиях. «Циркон» не располагает ядерными боеголовками, но его удар по авианосцам может оказаться критическим. При полете на такой скорости кинетическая энергия достигает такой мощности, что удельный вес самой оболочки боеголовки становится опасным», - рассказали журналисты.

Издание также сообщило, что гиперзвуковые ракеты практически невозможно перехватить. Системы ПРО, которые в настоящее время используются США, могут оказаться бессильными против нового российского вооружения.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 12:24

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