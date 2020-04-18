АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Микробиолог дал советы для уборки дома во время…
EUR 80.11 USD 73.94
Курс валют на 18.04.2020

Ирина Круг выпустила совместную с сыном Александром песню "Вот и все"

Ирина Круг выпустила совместную с сыном Александром песню под названием "Вот и все". В социальной сети Instagram вдова знаменитого певца Михаила Круга презентовала композицию поклонникам.
Ирина Круг выпустила совместную с сыном Александром песню "Вот и все"

Ирина Круг опубликовала видео, на котором показана совместная фотография с сыном Александром. За кадром играет их новая песня под названием "Вот и все". В комментарии вдова исполнителя Михаила Круга написала, что эта музыкальная композиция вошла в новый альбом "Ты сердце и душа". Также Ирина Круг поблагодарила всех, кто принимал участие в записи песен. Она отметила, что альбом был создан профессионально, весьма быстро, качественно и с душой.

Пользователи пришли в восторг от публикации. Многие поблагодарили Ирину Круг за то, что она поет очень красивые песни, от которых буквально "мурашки по тему". Также фанаты написали, что сын Михаила Круга Александр все больше становится похож на покойного отца, как внешне, так и голосом. За несколько десятков минут публикацию исполнительницы просмотрели более 10 000 пользователей Сети.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:18

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Российские ученые создали тест-систему, позволяющую определить наличие иммунитета к…
The National Interest рассказало, чем для авианосца США обернется попадание ракеты…
Ирина Круг выпустила совместную с сыном Александром песню "Вот и…
Анна Седокова хейтерам: "Не нужно перекладывать воспитание своих детей на мои…
Эксперты рассказали, когда переключать «автомат» в ручной…
Микробиолог дал советы для уборки дома во время…
Азиза не стала матерью из-за старого проклятья родной…
ASUS случайно показала две материнские платы на Intel Z490 для Comet…
Отмечающая 35-летие Елена Темникова покинула группу SEREBRO из-за проблем со…
Ученые: Тошнота может быть первым симптомом…
Захар Саленко видит Яну Шафееву матерью своих будущих…
Назван ТОП-5 подержанных автомобилей до 200 тысяч…
Агата Муцениеце о тесте на коронавирус: «Пришел отрицательный…
Названы 10 самых важных скрытых функций…
"Буду играть столько, сколько выдержит зритель": Актрисе Светлане Немоляевой исполнилось 83…
Эксперты назвали причины большого расхода моторного…
Андрей Разин о летнем отдыхе россиян: "Выезд за границу в сезон будет…
Карантин до 2022 года: Гарвардские ученые заявили о необходимости продления режима…
Число жертв авиакатастрофы в Хабаровском крае выросло до…
Степан Меньщиков о Марине Африкантовой: «Она хрестоматийный образец женственности и…
Евгений Гор озабочен поиском парикмахера во время борьбы Надежды Бабкиной за…
В Сети появились изображения нового кроссовера Mitsubishi…
Сергей Жуков за время карантина похудел на 10…
Ученые обнаружили связь между частотой возникновения инфекционных заболеваний и развитием…
Саша Савельева о браке с Сафоновым: «Свекровь похвалила меня за…
Турчинов назвал своей заслугой создание «ракетного щита»…
В Сети появился снимок подросшей звезды «Сватов» Анна…
Эксперт по здоровому питанию рассказала о пользе шоколада для организма…
Просмотреть все новости