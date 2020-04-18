Ирина Круг выпустила совместную с сыном Александром песню "Вот и все"

Ирина Круг опубликовала видео, на котором показана совместная фотография с сыном Александром. За кадром играет их новая песня под названием "Вот и все". В комментарии вдова исполнителя Михаила Круга написала, что эта музыкальная композиция вошла в новый альбом "Ты сердце и душа". Также Ирина Круг поблагодарила всех, кто принимал участие в записи песен. Она отметила, что альбом был создан профессионально, весьма быстро, качественно и с душой.Пользователи пришли в восторг от публикации. Многие поблагодарили Ирину Круг за то, что она поет очень красивые песни, от которых буквально "мурашки по тему". Также фанаты написали, что сын Михаила Круга Александр все больше становится похож на покойного отца, как внешне, так и голосом. За несколько десятков минут публикацию исполнительницы просмотрели более 10 000 пользователей Сети.