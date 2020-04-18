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Эксперты рассказали, когда переключать «автомат» в ручной режим

Эксперты рассказали, когда «автомат» стоит переключить в привычный многим автовладельцам ручной режим. В некоторых ситуациях подобные манипуляции необходимы.

Во время обгона для быстрого набора скорости стоит сбросить пару передач и набрать крутящий момент. При переключении на ручной режим водитель получит возможность контролировать обороты двигателя. Переход на «механику» полезен при движении по скользкой поверхности, грязи и снегу. Чтобы вырвать застрявшие колеса из плена, нужно переключиться на вторую передачу, исключающую пробуксовку. Продвинутые АКПП имеют сложное программное обеспечение и режимы для разных поверхностей.

При движении в «гору» автоматическая коробка передач иногда начинает дергать машину. Для решения проблемы водитель может в ручном режиме зафиксировать одну из передач. Переход в особый режим позволяет повысить экономию топлива во время простоя в пробках.

Ранее эксперты рассказали, что делать при резком увеличении расхода масла.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 12:12

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