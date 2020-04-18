В Нью-Йорке очевидица засняла на видео НЛО, преследовавшее её в течении часа
Женщина, проживающая в Нью-Йорке, обнаружила НЛО, которое преследовало её во время прогулки с собакой. У неё получилось заснять на видео необычный светящийся объект, сопровождавший её в течение часа. Это произошло 8 апреля 2020 года.
Согласно информации от 34-летней женщины, в 8 часов вечера ей захотелось прогуляться собакой. Она не стала уходить далеко от дома, поскольку принимает во внимание ограничительные меры во время карантина по причине COVID-19. Но, посмотрев в небо, женщина заметила необычный объект.
Сперва очевидица решила, что увидела самолет, однако он стал преследовать её и двигаться в том же направлении, куда она шла. Стоит отметить, собака также почувствовала что-то неладное и начала метаться из стороны в сторону, по этой причине хозяйка решила отвести её домой и понаблюдать за НЛО. До 9 часов вечера она снимала неизвестный объект, продолжал двигаться вслед за ней: то вверх, то вниз.
Согласно информации от 34-летней женщины, в 8 часов вечера ей захотелось прогуляться собакой. Она не стала уходить далеко от дома, поскольку принимает во внимание ограничительные меры во время карантина по причине COVID-19. Но, посмотрев в небо, женщина заметила необычный объект.
Сперва очевидица решила, что увидела самолет, однако он стал преследовать её и двигаться в том же направлении, куда она шла. Стоит отметить, собака также почувствовала что-то неладное и начала метаться из стороны в сторону, по этой причине хозяйка решила отвести её домой и понаблюдать за НЛО. До 9 часов вечера она снимала неизвестный объект, продолжал двигаться вслед за ней: то вверх, то вниз.
Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 13:30