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Азиза не стала матерью из-за старого проклятья родной бабушки

Азиза рассказала, что не стала матерью из-за старого проклятья, которое наложила ее родная бабушка. Оказалось, она не одобрила выбор своего сына и хотела сделать невестку бесплодной.
Азиза не стала матерью из-за старого проклятья родной бабушки

«Папина мать не хотела допустить его женитьбы на маме. Она казалась ей неподходящей партией. Когда он поступал в консерваторию, бабушка подобрала ему хорошую невесту, но он пошел ей наперекор и решил связать жизнь с другой. Моя родственница не унималась и попросила решить проблему колдуна», - рассказала Азиза.

В течение нескольких лет мать певицы не могла забеременеть, но упорные молитвы сделали свое дело. Вначале на свет появилась Гульнара Мухамедова, а потом Азиза. Проклятие перекинулось на сестер певицы. Одна из них после развода осталась с ребенком на руках, брак второй продлился всего три месяца. Артистка пыталась узнать, в чем кроется корень проблемы, и тогда тетя рассказала ей правду, передает «Собеседник».

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 12:06

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