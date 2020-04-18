Азиза не стала матерью из-за старого проклятья родной бабушки

«Папина мать не хотела допустить его женитьбы на маме. Она казалась ей неподходящей партией. Когда он поступал в консерваторию, бабушка подобрала ему хорошую невесту, но он пошел ей наперекор и решил связать жизнь с другой. Моя родственница не унималась и попросила решить проблему колдуна», - рассказала Азиза.





В течение нескольких лет мать певицы не могла забеременеть, но упорные молитвы сделали свое дело. Вначале на свет появилась Гульнара Мухамедова, а потом Азиза. Проклятие перекинулось на сестер певицы. Одна из них после развода осталась с ребенком на руках, брак второй продлился всего три месяца. Артистка пыталась узнать, в чем кроется корень проблемы, и тогда тетя рассказала ей правду, передает «Собеседник».