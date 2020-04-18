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ASUS случайно показала две материнские платы на Intel Z490 для Comet Lake-S

Компания ASUS случайно продемонстрировала две материнские платы на Intel Z490 для Comet Lake-S, которые поступят в продажу в конце апреля. Серию планируют поставлять в корпусах LGA 1200.
ASUS случайно показала две материнские платы на Intel Z490 для Comet Lake-S

Снимки материнских плат Prime Z490-P и Prime Z490-A появились на официальном сайте ASUS вместе с материалами по персональным компьютерам. В описании говорится, что устройства работают на основе системной логики Intel Z490. Пользователи социальных сетей заметили в документации нестыковку, так как на главной странице сайта упоминается чипсет Intel H470.

Особенностью карт станет наличие на них порта Thunderbolt на фронтальной панели. Также известно, что они будут работать с оперативной памятью стандарта DDR4-4600. Prime Z490-A получит немного больший ценник за счет использования двух массивных радиаторов. За питание карты будет отвечать отдельная система с большим числом фаз.

По предварительным данным, ASUS собирается представить новинки, включая материнские платы, в рамках мероприятия, запланированного на конец мая. Если пандемия коронавируса продолжится, то компания проведет его в режиме онлайн. Месяцем ранее должны начаться продажи Comet Lake-S.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 12:00

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