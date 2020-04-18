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Захар Саленко видит Яну Шафееву матерью своих будущих детей

В беседе с Владом Кадони Захар Саленко поделился подробностями своей интимной жизни с Яной Шафеевой. Также участник «Дом-2» сообщил, что видит возлюбленную матерью своих будущих детей.
Захар Саленко видит Яну Шафееву матерью своих будущих детей

Влад Кадони часто говорит о том, что пары на реалити-шоу должны предохраняться во время интимной близости. Телеведущий возмущен, что большое количество девушек на проекте уже успели обзавестись детьми и после этого расстались с отцами детей. Недавно Влад Кадони разговорил с Захаром Саленко, и тот рассказал, что предпочитает не пользоваться средствами контрацепции во время интима с Яной Шафеевой. Ведущий «Дом-2» буквально подскочил с места, услышав такое заявление от участника реалити-шоу.

При этом сам Захар Саленко не считает такие действия безответственными. Молодой человек заявил, что видит возлюбленную Яну Шафееву матерью своих будущих детей, и будет рад, если девушка от него забеременеет. Также участник «Дом-2» сообщил, что уже через 2 года готов стать мужем. При этом он не уточнил, кого хочет видеть рядом с собой в качестве жены.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:42

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