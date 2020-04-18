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Отмечающая 35-летие Елена Темникова покинула группу SEREBRO из-за проблем со здоровьем

Елена Темникова, бывшая солистка группы SEREBRO, 18 апреля отмечает 35-летие. На её творческом пути было много перипетий. Однако поклонники до сих пор гадают, почему она решила покинуть коллектив. Вероятнее всего, это произошло из-за проблем со здоровьем.

На данный момент Елена Темникова отмечает, у неё есть всё для счастья: сольная карьера, любимый муж, дочь. Однако до сих пор не утихают разговоры о её скандальном уходе из группы SEREBRO и продюсерского центра Максима Фадеева. В 2006 году продюсер создал новую группу, в состав которой вошли Елена Темникова, Ольга Серябкина и Марина Лизоркина. С ростом популярности певицы представали в видеоклипах во всё более откровенных нарядах, однако нравилось это далеко не всем. Позже Темникова рассказывала, для неё это был неприятный опыт.

Участницам группы во время съёмок в клипе «Сладко» приходилось сниматься в очень откровенных нарядах. По словам исполнительницы, ей было некомфортно, поскольку Фадеев хотел сделать из исполнительниц сексуальных «террористок», мотивируя это тем, что «лучше всего продаются эротика и скандалы». Впервые Елене Темниковой пригрозили увольнением из-за отказа лгать о романтических отношениях с братом Максима Фадеева Артемом. Данный конфликт разрешился после беседы продюсера с подопечной, который сообщил, что не отпустит её из группы. Проблема в отношениях между участницами группы также заставила артистку задуматься об уходе из коллектива.

Темникова и Серябкина не проявляли агрессии в адрес друг друга на публике, однако во время гастролей предпочитали не пересекаться. Вероятнее всего, исполнительница приняла решение покинуть группу из-за проблем со здоровьем. Поначалу к неё произошло сразу два обострения язвы желудка. По мнению врача, всему виной стресс. Также у артистки обнаружили тромбоз глубоких вен по причине частных выступлений на высоких каблуках. За год до завершения действия контракта знаменитость сообщила Максиму Фадееву о своём уходе из коллектива, однако ушла намного раньше. Об этом сообщает Starhit.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 11:54

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