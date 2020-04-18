Анастасия Волочкова показала свой холодильник здорового питания

Волочкова с детства ограничивает себя в еде. В основу ее рациона входят овощи и фрукты. Танцовщица полностью отказалась от сахара и соли, которые не даром называют «белой смертью».В новом видео Волочкова показала свой холодильник, забитый зеленью и капустой. Особое внимание знаменитость уделила острому красному перцу, который заменил ей соль. Внимательные фолловеры разглядели в дверце майонез. Возможно, заправка припасена для возлюбленного артистки. Пара собирается пожениться в этом году. Танцовщица заказала подвенечный наряд у дизайнера Аники Керимовой. Стоимость платья составляет 15 млн рублей.