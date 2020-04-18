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Смартфон Oppo A92s показали на качественных рендерах перед дебютом

Смартфон Oppo A92s, разработанный корпорацией BBK Electronics, показали на качественных рендерах перед дебютом. Модель относится к потребительской электронике премиум-класса.
Смартфон Oppo A92s показали на качественных рендерах перед дебютом

Oppo A92s, функционирующий на базе чипсета MediaTek Dimensity 800, сможет поддерживать сети нового поколения 5G. Смартфон с IPS-экраном на 6,57 дюйма (2400 х 1800 точек) получит память на 6/8/12 и 125/256 Гб, батарею на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт, камеру с датчиками на 2+2+8+48 Мп.

Благодаря представленному изображению поклонники бренда могут рассмотреть размещенный с правой стороны дактилоскопический сканер. Производитель не называет точную дату дебюта, но эксперты полагают, что ждать осталось не очень долго. На рынок Oppo A92s выйдет в розовом, белом и черном цветах. Стоимость новинки составит, по предварительным данным, 350 долларов.

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Технологии
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 13:20

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