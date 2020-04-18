В Иерусалиме произошло схождение Благодатного огня





Ежегодно православные арабы, паломники и священнослужители собираются в храме и наблюдают за небольшой часовней, построенной на месте погребения Иисуса Христа.Сегодня из-за пандемии коронавируса люди смогут осмотреть кувуклии только по телевизору или интернету. Процесс крайне важен, чтобы исключить вмешательство человека в таинство.Российская делегация направилась в Тель-Авив в сокращенном составе. Представители РПЦ дожидаются посла РФ с лампадой, зажженной от Благодатного огня, на борту самолета. Потом ее доставят в Москву. После снятия ограничительных мер к святыне смогут прикоснуться другие храмы.