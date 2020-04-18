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В Иерусалиме произошло схождение Благодатного огня

В Иерусалиме церемония схождения «Святого Света» или Благодатного огня началась без прихожан. Священники, собравшиеся в храме Гроба Господня, произнесли всеобщую молитву.
В Иерусалиме произошло схождение Благодатного огня

Ежегодно православные арабы, паломники и священнослужители собираются в храме и наблюдают за небольшой часовней, построенной на месте погребения Иисуса Христа.


Сегодня из-за пандемии коронавируса люди смогут осмотреть кувуклии только по телевизору или интернету. Процесс крайне важен, чтобы исключить вмешательство человека в таинство.

Российская делегация направилась в Тель-Авив в сокращенном составе. Представители РПЦ дожидаются посла РФ с лампадой, зажженной от Благодатного огня, на борту самолета. Потом ее доставят в Москву. После снятия ограничительных мер к святыне смогут прикоснуться другие храмы.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 13:51

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