Андрей Разин о летнем отдыхе россиян: "Выезд за границу в сезон будет невозможен"

Андрей Разин сообщил, что парад в честь Дня Победы будет перенесён на более поздний срок. Продюсер отметил, что, по предварительным данным, торжественное шествие может состояться 3 сентября и этот день будет объявлен выходным по всей стране. Также знаменитость отметил, что с 15 июля по 15 октября карантин в Российской Федерации будет снят. Но если все страны Евросоюза и остальные государства закрывают границы по октябрь месяц, то россиянам придётся ориентироваться на отдых на курортах Краснодарского края и Республики Крым.Андрей Разин сообщил, что знает всю ситуацию изнутри и может сказать, что выезд за границу в летний сезон будет невозможен. Именно поэтому музыкальный продюсер призвал пользователей Сети заранее бронировать места на черноморских курортах. Подписчики поблагодарили знаменитость за информацию и написали, что проведут лето в Сочи.