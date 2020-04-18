Число жертв авиакатастрофы в Хабаровском крае выросло до четырех
Количество жертв в авиакатастрофе, произошедшей в Хабаровске, увеличилось до 4 человек. По данным ГУ МЧС по региону, в настоящее время на месте крушения самолета продолжают работать спасатели.
Борт L-4 легкомоторного типа разбился рядом с селом Лесное. Изначально предполагалось, что в ходе авиакатастрофы погибли три человека. Поиски пассажиров усложнило то, что самолет полностью сгорел после удара о землю. Пожарному расчету удалось ликвидировать очаг возгорания, но работа на месте затянулась. Личности погибших в ходе авиакатастрофы сейчас устанавливают правоохранители.
По предварительным данным, самолет, потерпевший крушение, находился в собственности бизнесмена из Хабаровска. Более детальная информация о происшествии пока не была обнародована.
Борт L-4 легкомоторного типа разбился рядом с селом Лесное. Изначально предполагалось, что в ходе авиакатастрофы погибли три человека. Поиски пассажиров усложнило то, что самолет полностью сгорел после удара о землю. Пожарному расчету удалось ликвидировать очаг возгорания, но работа на месте затянулась. Личности погибших в ходе авиакатастрофы сейчас устанавливают правоохранители.
По предварительным данным, самолет, потерпевший крушение, находился в собственности бизнесмена из Хабаровска. Более детальная информация о происшествии пока не была обнародована.
Происшествия
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 10:58