Число жертв авиакатастрофы в Хабаровском крае выросло до четырех





Борт L-4 легкомоторного типа разбился рядом с селом Лесное. Изначально предполагалось, что в ходе авиакатастрофы погибли три человека. Поиски пассажиров усложнило то, что самолет полностью сгорел после удара о землю. Пожарному расчету удалось ликвидировать очаг возгорания, но работа на месте затянулась. Личности погибших в ходе авиакатастрофы сейчас устанавливают правоохранители.По предварительным данным, самолет, потерпевший крушение, находился в собственности бизнесмена из Хабаровска. Более детальная информация о происшествии пока не была обнародована.