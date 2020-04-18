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Эксперты назвали причины большого расхода моторного масла

Многие водители не раз сталкивались с быстрым расходом моторного масла. Эксперты рассказали, что причин для возникновения проблемы может оказаться несколько.
Эксперты назвали причины большого расхода моторного масла

Если автомобиль стал резко потреблять много масла, нужно проверить состояние распредвала и сальников коленвала. Детали можно заменить самостоятельно. Проблема может крыться в маслоотражательных колпачках, становящихся со временем жесткими. Вопрос решается быстро – обновлением колпачков.

Неопытные водители могут залить в силовой агрегат неподходящее для него масло. В этом случае почти всегда фиксируется очень быстрое «выгорание». «Масложор» может произойти из-за течи радиатора, забитой системы вентиляции картера, износа уплотнителей турбокомпрессора, поломки направляющих втулки и стержней клапанов. Если из строя вышли поршневые кольца или цилиндры, придется полностью перебирать мотор. При проникновении масла в систему охлаждения необходимо поменять прокладку или отремонтировать потрескавшуюся головку блока.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 11:12

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