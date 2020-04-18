Эксперты назвали причины большого расхода моторного масла





Если автомобиль стал резко потреблять много масла, нужно проверить состояние распредвала и сальников коленвала. Детали можно заменить самостоятельно. Проблема может крыться в маслоотражательных колпачках, становящихся со временем жесткими. Вопрос решается быстро – обновлением колпачков.Неопытные водители могут залить в силовой агрегат неподходящее для него масло. В этом случае почти всегда фиксируется очень быстрое «выгорание». «Масложор» может произойти из-за течи радиатора, забитой системы вентиляции картера, износа уплотнителей турбокомпрессора, поломки направляющих втулки и стержней клапанов. Если из строя вышли поршневые кольца или цилиндры, придется полностью перебирать мотор. При проникновении масла в систему охлаждения необходимо поменять прокладку или отремонтировать потрескавшуюся головку блока.