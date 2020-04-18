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Назван ТОП-5 подержанных автомобилей до 200 тысяч рублей

Специалисты составили ТОП-5 подержанных автомобилей, стоимость которых на вторичном рынке не превышает 200 тысяч рублей. На первом месте разместился Daewoo Matiz.
Назван ТОП-5 подержанных автомобилей до 200 тысяч рублей

Малолитражный автомобиль от Daewoo пользуется большим спросом из-за минимального потребления топлива и компактности. Машина проста в обслуживании и не требует серьезных затрат на замену комплектующих. Специалисты рекомендуют на вторичном рынке выбирать Daewoo Matiz с пробегом до 50 тысяч километров.

Второе место рейтинга занимает Chevrolet Lanos, но только в американской версии. Даже транспортные средства модели 1997 года выпуска могут после покупки на вторичном рынке прослужить еще несколько лет без серьезных технических проблем.

Тройку лидеров закрывает автомобиль Chevrolet Spark. Данное транспортное средство рекомендуется покупать с пробегом до 100 тысяч километров. Модель также проста в обслуживании и имеет минимальное потребление топлива, располагая современным внешним видом.

Автомобили Hyundai Getz и Peugeot 206 заняли четвертое и пятое места рейтинга соответственно. Данные транспортные средства лучше покупать с пробегом до 150 тысяч километров. Единственным недостатком Peugeot 206 является своеобразная внешность.

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Авто / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 11:36

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