Дунаевский вспомнил, как Шелл хотел помирить его с Андрейченко

«Мне надоели эти ваши русские войны. Почему люди, которые ранее были супругами, должны ссориться после развода? Можно же периодически общаться и даже встречаться. Развод не всегда приравнивается к ссоре», - заявлял Шелл при попытке помирить Дунаевского с Андрейченко.

«Мы действительно были в состоянии некой войны. После развода очень сложно восстановить отношения, особенно если разрыв произошел на фоне скандала. Расставание ударило по моим чувствам. Кроме того, Андрейченко практически сразу нашла мне замену, что не могло не расстроить. В итоге мы, конечно, продолжили общаться, но не без поддержки Шелла», - рассказал Дунаевский.





Композитор отметил, что с Шеллом он никогда не ссорился. Дунаевский назвал режиссера очень образованным и талантливым человеком, с которым всегда приятно пообщаться. Он же помог композитору остаться друзьями с Натальей Андрейченко. Сам Дунаевский также продолжил общаться и с Шеллом.