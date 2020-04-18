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Агата Муцениеце о тесте на коронавирус: «Пришел отрицательный результат»

Агата Муцениеце, работающая ведущей передачи «Голос. Дети», ради безопасности юных конкурсантов сделала тест на коронавирус. О результатах лабораторного исследования актриса рассказала в Instagram Stories.
Агата Муцениеце о тесте на коронавирус: «Пришел отрицательный результат»

Муцениеце много времени провела на самоизоляции, но недавно вернулась к работе. Актриса безумно рада, что вырвалась в город, смогла проехать на автомобиле и пообщаться с людьми.

«Я знала, что мне придется контактировать с коллегами, детьми и их родителями, поэтому решила провериться. Тест оказался отрицательным. Я здорова и еду на работу», - заявила Муцениеце.

Многие знаменитость заботятся о здоровье окружающих, поэтому регулярно проходят тесты на COVID-19. Валерия и Иосиф Пригожин сдали анализы уже три раза. После госпитализации Льва Лещенко, Стаса Михайлова, Надежды Бабкиной и Александра Васильева ситуация в шоу-бизнесе стала накаляться.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 11:30

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