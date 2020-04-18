"Буду играть столько, сколько выдержит зритель": Актрисе Светлане Немоляевой исполнилось 83 года





Актриса Светлана Немоляева 18 апреля отмечает 83-летие. Самую большую популярность ей принесли роли в фильмах «Служебный роман» и «Гараж».Светлана Немоляева рассказала, что самоизоляцию предпочитает проводить за городом. Компанию ей составляют сын с невесткой и внучка, а рядом проживает брат. Свой праздник актриса решила отметить в тесном семейном кругу, поскольку на данный момент из-за карантина не принимает гостей. Артистка также сообщила, что ранее мечтала работать в театре, и у ней получилось осуществить свою мечту. Она отметила, свою театральную деятельность бросать не собирается и работать планирует «столько, сколько зрители выдержат».Немоляева вспомнила, как у неё возникало желание всё бросить и уйти с театра, однако актриса вовремя передумывала и оставалась играть для любимых зрителей. Сегодня артистка называет себя счастливым человеком, поскольку однажды она отказалась уходить из Театра имени Маяковского и теперь считает, что это правильно. Знаменитость также поделилась успехами своих внуков. Внучка Полина выросла за кулисами театра, где играла её бабушка и дедушка. Она быстро освоилась на сцене и играла со знаменитой бабушкой в спектаклях «Таланты и поклонники», «Бешеные деньги». А внук Сергей проходит обучение во ВГИКе по специальности продюсер. Ему нравится данная профессия ив будущем он планирует связать свою жизнь с кино.