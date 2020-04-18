Степан Меньщиков о Марине Африкантовой: «Она хрестоматийный образец женственности и красоты»

Степан Меньщиков восхитился интеллектом и воспитанием Марины Африкантовой. Участник реалити-шоу никогда не слышал, чтобы его коллега повышала голос на собеседника или нецензурно выражалась. Возлюбленная Романа Капаклы всегда придет на помощь и поддержит своих друзей и знакомых. Также Степан Меньщиков написал: «Обаятельная улыбка Марины словно летнее солнце освещает весь телепроект, согревая всех своими тёплыми лучами счастья и добра».Участник «Дом-2» отметил, что при всей своей мягкости и доброте Марина Африкантова имеет достаточно твёрдую позицию по любому вопросу и авторитетно может её высказать и отстоять. В конце публикации Степан Меньщиков пошутил и назвал коллегу «сказочным персонажем, которых уже не осталось в природе». Подписчики полностью согласились со словами участника проекта.