Google планирует выпустить «умную» дебетовую карту





Карта будет выпущена при поддержке банков CITI и Stanford Federal Credit Union. По данным издания TechCrunch, Google уже запатентовала разработку, которая будет оснащена специальным чипом для связи с мобильными устройствами. Пользователи получат возможность отслеживать транзакции и остаток на счету без обращения к банку и доступа в интернет.Карту также можно будет использовать для оффлайн-платежей. Блокировка счета при этом будет осуществляться непосредственно с мобильного устройства. Для обслуживания карты Google планирует выпустить отдельные приложение, связанное с интернет-банкингом. За безопасность при осуществлении транзакций будет отвечать двухфакторная аутентификация с обязательным использованием дактилоскопического датчика или его альтернатив на смартфоне.Сроки реализации проекта пока не называются. В Google отметили, что детальная информация об умной карте появится в ближайшее время.