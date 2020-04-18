АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Микробиолог дал советы для уборки дома во время…
EUR 80.11 USD 73.94
Курс валют на 18.04.2020

Google планирует выпустить «умную» дебетовую карту

Компания Google собирается выпустить «умную» дебетовую карту. Платежный инструмент может стать основным конкурентом для Apple Card.
Google планирует выпустить «умную» дебетовую карту

Карта будет выпущена при поддержке банков CITI и Stanford Federal Credit Union. По данным издания TechCrunch, Google уже запатентовала разработку, которая будет оснащена специальным чипом для связи с мобильными устройствами. Пользователи получат возможность отслеживать транзакции и остаток на счету без обращения к банку и доступа в интернет.

Карту также можно будет использовать для оффлайн-платежей. Блокировка счета при этом будет осуществляться непосредственно с мобильного устройства. Для обслуживания карты Google планирует выпустить отдельные приложение, связанное с интернет-банкингом. За безопасность при осуществлении транзакций будет отвечать двухфакторная аутентификация с обязательным использованием дактилоскопического датчика или его альтернатив на смартфоне.

Сроки реализации проекта пока не называются. В Google отметили, что детальная информация об умной карте появится в ближайшее время.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 12:50

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новые Aston Martin станут…
Милена Безбородова после ухода из «Дом-2» проходит трансформационный…
В Сеть утекли данные 20 млн пользователей магазина…
Марина Коняшкина заразилась…
В Иерусалиме произошло схождение Благодатного…
Мать Ирины Пинчук готова простить дочери ее поведение, если та бросит Арая…
Составлен ТОП-5 самых надежных автомобилей вторичного…
«Запаслись и вдохновились»: Оксана Самойлова показала подготовку к…
В Нью-Йорке очевидица засняла на видео НЛО, преследовавшее её в течении…
Смартфон Oppo A92s показали на качественных рендерах перед…
Ксения Бородина назвала Ксению Собчак «двуличной…
Дунаевский вспомнил, как Шелл хотел помирить его с…
Google планирует выпустить «умную» дебетовую…
Анастасия Волочкова показала свой холодильник здорового…
Российские ученые создали тест-систему, позволяющую определить наличие иммунитета к…
The National Interest рассказало, чем для авианосца США обернется попадание ракеты…
Ирина Круг выпустила совместную с сыном Александром песню "Вот и…
Анна Седокова хейтерам: "Не нужно перекладывать воспитание своих детей на мои…
Эксперты рассказали, когда переключать «автомат» в ручной…
Микробиолог дал советы для уборки дома во время…
Азиза не стала матерью из-за старого проклятья родной…
ASUS случайно показала две материнские платы на Intel Z490 для Comet…
Отмечающая 35-летие Елена Темникова покинула группу SEREBRO из-за проблем со…
Ученые: Тошнота может быть первым симптомом…
Захар Саленко видит Яну Шафееву матерью своих будущих…
Назван ТОП-5 подержанных автомобилей до 200 тысяч…
Агата Муцениеце о тесте на коронавирус: «Пришел отрицательный…
Названы 10 самых важных скрытых функций…
Просмотреть все новости