Google планирует выпустить «умную» дебетовую карту
Компания Google собирается выпустить «умную» дебетовую карту. Платежный инструмент может стать основным конкурентом для Apple Card.
Карта будет выпущена при поддержке банков CITI и Stanford Federal Credit Union. По данным издания TechCrunch, Google уже запатентовала разработку, которая будет оснащена специальным чипом для связи с мобильными устройствами. Пользователи получат возможность отслеживать транзакции и остаток на счету без обращения к банку и доступа в интернет.
Карту также можно будет использовать для оффлайн-платежей. Блокировка счета при этом будет осуществляться непосредственно с мобильного устройства. Для обслуживания карты Google планирует выпустить отдельные приложение, связанное с интернет-банкингом. За безопасность при осуществлении транзакций будет отвечать двухфакторная аутентификация с обязательным использованием дактилоскопического датчика или его альтернатив на смартфоне.
Сроки реализации проекта пока не называются. В Google отметили, что детальная информация об умной карте появится в ближайшее время.
Карта будет выпущена при поддержке банков CITI и Stanford Federal Credit Union. По данным издания TechCrunch, Google уже запатентовала разработку, которая будет оснащена специальным чипом для связи с мобильными устройствами. Пользователи получат возможность отслеживать транзакции и остаток на счету без обращения к банку и доступа в интернет.
Карту также можно будет использовать для оффлайн-платежей. Блокировка счета при этом будет осуществляться непосредственно с мобильного устройства. Для обслуживания карты Google планирует выпустить отдельные приложение, связанное с интернет-банкингом. За безопасность при осуществлении транзакций будет отвечать двухфакторная аутентификация с обязательным использованием дактилоскопического датчика или его альтернатив на смартфоне.
Сроки реализации проекта пока не называются. В Google отметили, что детальная информация об умной карте появится в ближайшее время.
Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 12:50