Евгений Гор озабочен поиском парикмахера во время борьбы Надежды Бабкиной за жизнь

Врачи рассказали, что состояние Бабкиной немного улучшилось, поэтому ее удалось вывести из комы и отключить от аппарата ИВЛ. Певица очень слаба, дышит через трубку, не говорит, не встает с постели, питается через специальный зонд.В эти беспокойные дни Гор рассуждает в Instagram на философские темы и о везении. 40-летний супруг Бабкиной устал от ужасной прически и просит посоветовать ему, где найти работающего парикмахера. Оказалось, он совсем не приспособлен к самостоятельной жизни и не справляется без возлюбленной.Все тесты на коронавирус, сделанные Бабкиной, дали отрицательный результат. Врачи лечат ее от тяжелой формы пневмонии. Заболевание сильно подорвало здоровье артистки. Возможно, ее иммунитет ослаб из-за серии подтяжек и резкого похудения.