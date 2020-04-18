Российские ученые создали тест-систему, позволяющую определить наличие иммунитета к коронавирусу





По информации заведующего лабораторией трансплантационной иммунологии НМИЦ гематологии Григория Ефимова, после успешного прохождения испытаний разработку официально зарегистрируют. Тест-система дает возможность установить тех, кто уже переболел коронавирусом, а также выделить людей, в крови которых присутствует большое количество антител. С помощью плазмы крови этих добровольцев можно будет лечить тяжелые формы заболевания. Ученые отмечают в исследованных образцах высокий уровень антител к COVID-19, способных предотвратить повторное инфицирование. Специалисты также изучают Т-лимфоциты, распознающие части вируса. Именно они отвечают за иммунологическую память, способствующую долгосрочной защите от COVID-19. Ученые продолжают поиски доноров крови из числа переболевших вирусом для участия в разработках.Исследователи также сообщают, что планируют производить большое количество антигенов для распространения тест-системы по стране.