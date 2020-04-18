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Сергей Жуков за время карантина похудел на 10 килограмм

Сергей Жуков, сидя на карантине, изменил представление о еде и похудел на 10 килограмм. Привести себя в форму певцу удалось при помощи онлайн-занятий с фитнес-тренером.
Сергей Жуков за время карантина похудел на 10 килограмм

Жуков рассказал своим подписчикам в Instagram, что тренер разрешает ему время от времени баловать себя чрезмерно калорийными блюдами, но благодаря особой программе он продолжает худеть. Иногда артист позволяет себе привычную порцию, но все равно сохраняет вес. Секрет его успешной трансформации кроется в изменении мышления.

На новом снимке Жуков, облаченный в шорты и футболку, босиком занимается на беговой дорожке. Фолловеры написали, что солист группы «Руки вверх» действительно похорошел и постройнел. Люди, давно занимающиеся спортом, рекомендовали артисту не заходить на тренажер без обуви.

Во время вынужденной самоизоляции Жукову некогда скучать. День артиста расписан по минутам, ведь помимо физических упражнений он занимается музыкальным сопровождением аудио-сказок.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 10:38

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