Названы 10 самых важных скрытых функций Viber
Специалисты назвали 10 основных скрытых функций мессенджера Viber, которые пригодятся каждому пользователю. Главной из них является возможность уменьшить размер приложения, урезав кеш.
Для уменьшения размера доступна утилита внутренней памяти, достаточно перейти а раздел «Еще» и открыть вкладку настроек. Там в графе «Мультимедиа» имеется пункт «Хранить файлы», в котором необходимо выбрать «1 день». Это означает, что приложение будет автоматически чистить кеш каждые сутки.
Второй важной функцией является возможность отключить сохранение фотографий на устройстве. Она активируется почти так же, как и удаление кеша в автоматическом режиме. Для этого нужно зайти в меню «Мультимедиа» и отключить чекбокс рядом с «Сохранять в галерею».
Viber может отправлять снимки в их оригинальном качестве. Функция активируется в контекстном меню каждого диалога, появляющемся при нажатии на три точки. Так же можно и вернуть сжатие отправляемых файлов. Не все знают, что Viber располагает собственным облачным хранилищем. Оно представлено в виде диалога «Мои заметки».
В мессенджере можно отправлять сообщения, которые будут активны только определенное время. Функция работает только с фотографиями, сделанными непосредственно через утилиту. В верхней части экрана при активированной камере есть значок в виде секундомера. После клика по нему можно выбрать период, на протяжении которого фото будет доступно собеседнику.
В Viber есть секретные чаты. Перейти в них можно непосредственно в переписке с другим пользователем, нажав на три точки и выбрав одноименную функцию. Мессенджер также обладает особой функцией определения пользователей, которые прочитали сообщение в групповых диалогах. Она доступна во вкладке «Подробности».
Недавно Viber ввел возможность менять звуки оповещения для каждого отдельного диалога. Для этого нужно нажать на три точки и выбрать вкладку «Звуки уведомлений». Viber также получил встроенный переводчик, который пока работает не совсем корректно, но может пригодиться. Для работы с ним нужно открывать окна меню в последовательности «Еще» > «Настройки» > «Вызовы и сообщения» > «Перевод сообщений».
Viber также дает возможность отказаться от сервисных сообщений. Для этого нужно зайти в меню «Еще», после чего перейти в настройки и выбрать «Вызовы и сообщения». Там рядом с пунктом «Сервисные сообщения» необходимо отключить чекбокс.
Для уменьшения размера доступна утилита внутренней памяти, достаточно перейти а раздел «Еще» и открыть вкладку настроек. Там в графе «Мультимедиа» имеется пункт «Хранить файлы», в котором необходимо выбрать «1 день». Это означает, что приложение будет автоматически чистить кеш каждые сутки.
Второй важной функцией является возможность отключить сохранение фотографий на устройстве. Она активируется почти так же, как и удаление кеша в автоматическом режиме. Для этого нужно зайти в меню «Мультимедиа» и отключить чекбокс рядом с «Сохранять в галерею».
Viber может отправлять снимки в их оригинальном качестве. Функция активируется в контекстном меню каждого диалога, появляющемся при нажатии на три точки. Так же можно и вернуть сжатие отправляемых файлов. Не все знают, что Viber располагает собственным облачным хранилищем. Оно представлено в виде диалога «Мои заметки».
В мессенджере можно отправлять сообщения, которые будут активны только определенное время. Функция работает только с фотографиями, сделанными непосредственно через утилиту. В верхней части экрана при активированной камере есть значок в виде секундомера. После клика по нему можно выбрать период, на протяжении которого фото будет доступно собеседнику.
В Viber есть секретные чаты. Перейти в них можно непосредственно в переписке с другим пользователем, нажав на три точки и выбрав одноименную функцию. Мессенджер также обладает особой функцией определения пользователей, которые прочитали сообщение в групповых диалогах. Она доступна во вкладке «Подробности».
Недавно Viber ввел возможность менять звуки оповещения для каждого отдельного диалога. Для этого нужно нажать на три точки и выбрать вкладку «Звуки уведомлений». Viber также получил встроенный переводчик, который пока работает не совсем корректно, но может пригодиться. Для работы с ним нужно открывать окна меню в последовательности «Еще» > «Настройки» > «Вызовы и сообщения» > «Перевод сообщений».
Viber также дает возможность отказаться от сервисных сообщений. Для этого нужно зайти в меню «Еще», после чего перейти в настройки и выбрать «Вызовы и сообщения». Там рядом с пунктом «Сервисные сообщения» необходимо отключить чекбокс.
Технологии / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 11:24