Названы 10 самых важных скрытых функций Viber





Для уменьшения размера доступна утилита внутренней памяти, достаточно перейти а раздел «Еще» и открыть вкладку настроек. Там в графе «Мультимедиа» имеется пункт «Хранить файлы», в котором необходимо выбрать «1 день». Это означает, что приложение будет автоматически чистить кеш каждые сутки.Второй важной функцией является возможность отключить сохранение фотографий на устройстве. Она активируется почти так же, как и удаление кеша в автоматическом режиме. Для этого нужно зайти в меню «Мультимедиа» и отключить чекбокс рядом с «Сохранять в галерею».Viber может отправлять снимки в их оригинальном качестве. Функция активируется в контекстном меню каждого диалога, появляющемся при нажатии на три точки. Так же можно и вернуть сжатие отправляемых файлов. Не все знают, что Viber располагает собственным облачным хранилищем. Оно представлено в виде диалога «Мои заметки».В мессенджере можно отправлять сообщения, которые будут активны только определенное время. Функция работает только с фотографиями, сделанными непосредственно через утилиту. В верхней части экрана при активированной камере есть значок в виде секундомера. После клика по нему можно выбрать период, на протяжении которого фото будет доступно собеседнику.В Viber есть секретные чаты. Перейти в них можно непосредственно в переписке с другим пользователем, нажав на три точки и выбрав одноименную функцию. Мессенджер также обладает особой функцией определения пользователей, которые прочитали сообщение в групповых диалогах. Она доступна во вкладке «Подробности».Недавно Viber ввел возможность менять звуки оповещения для каждого отдельного диалога. Для этого нужно нажать на три точки и выбрать вкладку «Звуки уведомлений». Viber также получил встроенный переводчик, который пока работает не совсем корректно, но может пригодиться. Для работы с ним нужно открывать окна меню в последовательности «Еще» > «Настройки» > «Вызовы и сообщения» > «Перевод сообщений».Viber также дает возможность отказаться от сервисных сообщений. Для этого нужно зайти в меню «Еще», после чего перейти в настройки и выбрать «Вызовы и сообщения». Там рядом с пунктом «Сервисные сообщения» необходимо отключить чекбокс.