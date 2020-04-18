Карантин до 2022 года: Гарвардские ученые заявили о необходимости продления режима самоизоляции





Ученые составили прогноз течения пандемии коронавируса и на его основе определили график новых вспышек заболеваемости. Специалисты уверены, что после первой волны COVID-19 последует вторая, не менее масштабная. При этом повторится она, судя по расчетам, уже следующей зимой.Гарвардские эксперты предупреждают: чтобы избежать последствий, к которым привел вирус в этом году, в 2022-м может понадобиться более продолжительный по времени режим самоизоляции. Только такой длительный карантин поможет замедлить распространение COVID-19 и спасти миллионы жизней.При наиболее позитивном исходе, который прогнозируют ученые, побороть коронавирус удастся уже к 2024 году. Однако подобное реализуется, только если у жителей планеты выработается стойкий иммунитет к вирусной инфекции, а ученые сделают прорыв в работе над вакциной. В противном случае, такого рода пандемии будут носить регулярный характер и ежегодно становиться угрозой для здоровья и жизни жителей Земли, сообщает muksun.