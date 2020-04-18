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В Сети появились изображения нового кроссовера Mitsubishi Outlander

По словам Бернара Луара, гендиректора Mitsubishi, во второй половине текущего года бренд обновит модель Outlander. Недавно в Сети появились официальные изображения нового кроссовера японской марки.
В Сети появились изображения нового кроссовера Mitsubishi Outlander

Так как Mitsubishi Outlander не обновлялся уже шесть лет, поклонники бренда с нетерпением ждали новостей от представителей компании. Дизайн нового внедорожника напоминает основные черты концепта Engelberg Tourer, презентованного на последнем автосалоне в Женеве. Кроссовер получил массивную радиаторную решетку и интересное оформление передней оптики с раздельными осветительными приборами. Эффект «парящей крыши» создается благодаря затемненным стойкам и широким крыльям внедорожника. Как отметил Бернар Луар, обновленный Mitsubishi Outlander получит вспомогательную осветительную систему, которая будет установлена на крыше.

Новый кроссовер построен на платформе CMF, но его габариты будут намного больше предыдущей версии. Автолюбителей ожидает улучшенный полный привод, а также более безопасная и улучшенная платформа. В подкапотном пространстве установят двигатель на 22,4 литра, выдающий 126 лошадиных сил. Он будет сочетаться с моторами на двух осях, генерирующими 93 «лошадки». Они питаются благодаря литий-ионному аккумулятору, установленному на днище японского внедорожника. Обновленный Mitsubishi Outlander способен проехать на электротяге около 70 километров. Также будет доступна версия с четырехцилиндровым силовым агрегатом с турбонаддувом на 1,5 литров, выдающем 153 л. с.

Японский производитель уже анонсировал, что обновленный внедорожник сможет похвастаться улучшенной отделкой и вниманием к деталям. Будет доступна пяти- и семиместная версия авто, а также большой выбор электронных систем. Стоимость европейской версии Mitsubishi Outlander стартует с 25 тысяч долларов.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 10:44

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