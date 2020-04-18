Собянин продлил временные ограничения в Москве до 1 мая
В Москве временные ограничения, введенные из-за коронавируса 13 апреля, продлены до 1 мая. Соответствующее распоряжение подписал мэр Сергей Собянин.
Власти настроят камеры видеофиксации нарушений ПДД на выявление граждан, выехавших на дороги без разрешения. Автомобили, не получившие цифровые пропуска, автоматически попадут в базу, а их владельцам придет штраф.
Медицинские учреждения перешли к режиму работы с большим запасом мощности, хотя неделю назад были загружены до предела. Предпринятые меры помогли не допустить взрывного заражения, но эпидемия еще не отступила, поэтому ограничения продлены.
Власти настроят камеры видеофиксации нарушений ПДД на выявление граждан, выехавших на дороги без разрешения. Автомобили, не получившие цифровые пропуска, автоматически попадут в базу, а их владельцам придет штраф.
«Вы видите по статистике, что число инфицированных москвичей продолжает расти. Да, ситуация развивается не по пессимистическому прогнозу и намного лучше, чем в похожем по структуре и численности Нью-Йорке», - цитирует Telegram-канал «360» Собянина.
Медицинские учреждения перешли к режиму работы с большим запасом мощности, хотя неделю назад были загружены до предела. Предпринятые меры помогли не допустить взрывного заражения, но эпидемия еще не отступила, поэтому ограничения продлены.
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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 09:58