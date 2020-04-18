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Собянин продлил временные ограничения в Москве до 1 мая

В Москве временные ограничения, введенные из-за коронавируса 13 апреля, продлены до 1 мая. Соответствующее распоряжение подписал мэр Сергей Собянин.

Власти настроят камеры видеофиксации нарушений ПДД на выявление граждан, выехавших на дороги без разрешения. Автомобили, не получившие цифровые пропуска, автоматически попадут в базу, а их владельцам придет штраф.
«Вы видите по статистике, что число инфицированных москвичей продолжает расти. Да, ситуация развивается не по пессимистическому прогнозу и намного лучше, чем в похожем по структуре и численности Нью-Йорке», - цитирует Telegram-канал «360» Собянина.

Медицинские учреждения перешли к режиму работы с большим запасом мощности, хотя неделю назад были загружены до предела. Предпринятые меры помогли не допустить взрывного заражения, но эпидемия еще не отступила, поэтому ограничения продлены.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 09:58

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