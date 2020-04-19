Пасха-2020 на карантине: Что нельзя делать в праздник Воскресения Христа Спасителя

История праздника

Что нельзя делать на Пасху

Что нельзя делать за пасхальным столом

Пасха и коронавирус в 2020 году







В христианском календаре Пасха является самым важным праздником. На протяжении Страстной недели верующие вспоминают страдания Иисуса Христа, сопереживают смерти Спасителя и поклоняются Его воскресению. Перед праздником православные соблюдают 40-дневный пост, который завершается вечером Великой субботы, когда падает первая звезда. В Пасхальное воскресенье люди устраивают праздничный завтрак.Интересен тот факт, что дату Пасхи установили в 325 году, когда существовал Никейский собор. Тогда же было решено, что праздник будет отмечаться в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния. То есть дата выбирается в период с 22 марта по 25 апреля и является плавающей.Особенностью нынешней Пасхи является то, что россиян попросили воздержаться от посещения церкви, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса.На Пасху строго запрещается работать и убираться. Рекомендуется даже обычные бытовые дела отложить на понедельник. Все хлопоты по хозяйству должны быть закончены в субботу.Также нельзя работать в саду и огороде, делать уборку дома, стирать. Свободное время в день Воскресения Иисуса Христа рекомендуется посвятить молитвам и семейным разговорам.Кроме того, запрещается посещать кладбище. Пасха день, когда Христос Воскрес, то есть жизнь победила над смертью. В церквях традиционно не проводятся панихиды, верующие ликуют и радуются.На кладбище рекомендуется идти в отдельные дни Великого поста, например, Родительскую Субботу. Также навещать усопших люди начинают со второй недели после Воскресения Всевышнего.Запрещается думать о плохом, ругаться с родственниками, желать зла людям, употреблять нецензурные слова, глумиться, врать и мстить. Также нельзя вышивать, вязать, шить.Избавляться от вещей и выбрасывать освященную еду запрещается. Все продукты, которые человек брал с собой в церковь, нужно съесть за праздничным столом. Полотенце и корзинка хранится до следующей Пасхи. Не рекомендуется даже выбрасывать свечу, которая не сгорела полностью.Православным рекомендуется воздержаться от интимных контактов на протяжении всей пасхальной недели. Отмечается, что на этот шаг должны пойти оба партнера по добровольному согласию.Считается, что нельзя смотреть телевизор, громко слушать музыку, проводить время за компьютером, посещать ТРЦ и устраивать громкие застолья. В то же время не разрешается плакать и скорбеть.На Пасху не принято венчаться и заключать браки в ЗАГСе. Считается, что семейные союзы не благословляются Иисусом Христом. Существует мнение, что в браке, заключенном в пасхальные дни, не родятся дети.Нельзя стричь и красить волосы. Считается, что ровнять кончики можно в Чистый четверг. Тогда вместе с остриженными волосами уходят все болезни.За пасхальным столом нельзя разговаривать на политические темы. Зачастую они обсуждаются в больших компаниях. С родственниками разрешается обмениваться мыслями на тот или иной счет. Разговоры на политические темы могут спровоцировать ссоры и конфликты.Как и в другой день, нельзя ставить локти на стол, держать неровно спину, облизывать тарелку. Употреблять пищу необходимо без спешки. Также стоит подождать, пока за праздничный стол сядут все члены семьи. Вставать нельзя до тех пор, пока остальные не завершат трапезу. В качестве алкогольного напитка должно присутствовать красное вино.В Московском патриархате предложили верующим людям самостоятельно освятить пасхальные куличи, а не идти в церковь. По словам патриарха Кирилла, подойдет святая вода, оставшаяся с праздника Крещения.Перед пасхальной трапезой нужно трижды пропеть тропарь «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав», потом святой водой окропить пищу и прочитать молитву.В целях безопасности верующим рекомендуется оставаться дома и посмотреть традиционные богослужения онлайн или же по телевизору. В Италии, которая долгое время была эпицентром распространения коронавируса в Европе, Папа Римский Франциск в Страстную пятницу на пустой площади Святого Петра в Ватикане совершил Крестный ход.Впервые паломников не пустили в Храм Гроба Господня в Иерусалиме. Таинство схождение Благодатного огня в Великую Субботу прошло с ограниченным количеством участникам. В связи с правилами карантина страны, которые хотели получить священный огонь, могли направить в Израиль специальные авиарейсы.