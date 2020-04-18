Беременная Александра Черно обратилась в посольство России на Сейшелах с просьбой вернуть ее в Москву





Беременная Александра Черно очень боится рожать и постоянно нервничает по этому поводу. Из-за напряжённой обстановки девушка начала ругаться с возлюбленным Иосифом Оганесяном и с многими участниками реалити-шоу. Александра Черно признается, что больше всего она опасается, что роды начнутся на Сейшелах, ведь она не доверяет местным специалистам. Участница «Дом-2» хотела вернуться на поляну, но из-за карантина руководство проекта попросило ее пока оставаться в тропиках. Но такой порядок действий не устраивает участницу реалити-шоу.Недавно Александра Черно запаниковала и решила, что до конца мая ее не смогут перевести в Москву. Она обратилась в посольство России на Сейшелах с требованием о помощи. Девушка хочет, чтобы ее как можно быстрее вернули домой. Но организаторы успокоили беременную Александру Черно и пообещали ей, что в мае она сможет вернуться в Москву, где и родит своего первого ребенка.