Турчинов назвал своей заслугой создание «ракетного щита» Украины
Александр Турчинов, ранее занимавший должность главы СНБО Украины, назвал своей заслугой создание «ракетного щита». По словам экс-чиновника, программа была полностью реализована под его руководством.
Экс-глава СНБО Украины отметил, что из-за кризиса страна не может полноценно финансировать оборонные проекты и часть государственных заказов. Когда эпидемия коронавируса закончится, основной задачей правительства снова станет остановка конфликта на Донбассе.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что будет пытаться договориться с жителями территорий Донбасса, не подконтрольных Киеву, на протяжении одного года. Если компромисс не будет достигнут, он начнет рассматривать другой вариант развития событий.
«Во время работы приоритетом для меня было создание ракетного щита для защиты от агрессоров. Программа реализовывалась на протяжении нескольких лет. Я лично контролировал все процессы. Страна теперь располагает ракетами, которые пригодны для ведения боя на большом расстоянии. Также мы имеет вооружение, способное ликвидировать любую цель в акватории Азовского и Черного моря», - рассказал Турчинов в одном из недавних интервью.
Экс-глава СНБО Украины отметил, что из-за кризиса страна не может полноценно финансировать оборонные проекты и часть государственных заказов. Когда эпидемия коронавируса закончится, основной задачей правительства снова станет остановка конфликта на Донбассе.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что будет пытаться договориться с жителями территорий Донбасса, не подконтрольных Киеву, на протяжении одного года. Если компромисс не будет достигнут, он начнет рассматривать другой вариант развития событий.
Политика
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 10:19