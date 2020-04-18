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Турчинов назвал своей заслугой создание «ракетного щита» Украины

Александр Турчинов, ранее занимавший должность главы СНБО Украины, назвал своей заслугой создание «ракетного щита». По словам экс-чиновника, программа была полностью реализована под его руководством.

«Во время работы приоритетом для меня было создание ракетного щита для защиты от агрессоров. Программа реализовывалась на протяжении нескольких лет. Я лично контролировал все процессы. Страна теперь располагает ракетами, которые пригодны для ведения боя на большом расстоянии. Также мы имеет вооружение, способное ликвидировать любую цель в акватории Азовского и Черного моря», - рассказал Турчинов в одном из недавних интервью.

Экс-глава СНБО Украины отметил, что из-за кризиса страна не может полноценно финансировать оборонные проекты и часть государственных заказов. Когда эпидемия коронавируса закончится, основной задачей правительства снова станет остановка конфликта на Донбассе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что будет пытаться договориться с жителями территорий Донбасса, не подконтрольных Киеву, на протяжении одного года. Если компромисс не будет достигнут, он начнет рассматривать другой вариант развития событий.

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Политика
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 10:19

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