Турчинов назвал своей заслугой создание «ракетного щита» Украины

«Во время работы приоритетом для меня было создание ракетного щита для защиты от агрессоров. Программа реализовывалась на протяжении нескольких лет. Я лично контролировал все процессы. Страна теперь располагает ракетами, которые пригодны для ведения боя на большом расстоянии. Также мы имеет вооружение, способное ликвидировать любую цель в акватории Азовского и Черного моря», - рассказал Турчинов в одном из недавних интервью.





Экс-глава СНБО Украины отметил, что из-за кризиса страна не может полноценно финансировать оборонные проекты и часть государственных заказов. Когда эпидемия коронавируса закончится, основной задачей правительства снова станет остановка конфликта на Донбассе.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что будет пытаться договориться с жителями территорий Донбасса, не подконтрольных Киеву, на протяжении одного года. Если компромисс не будет достигнут, он начнет рассматривать другой вариант развития событий.