Саша Савельева о браке с Сафоновым: «Свекровь похвалила меня за Кирилла»

«Мама Кирилла сказала, что я превратила ее сына в отличного мужа. Знаете, рядом с таким супругом тоже не получится стать плохой женой. У меня просто не было ни единого шанса. С годовщиной нас!» - написала Савельева под архивным видео со дня бракосочетания.

Савельева в многочисленных интервью называла знакомство с Сафоновым случайным. Исполнительница сразу поняла, что они созданы друг для друга. Аналогичные мысли при первой встрече промелькнули в голове актера. После череды свиданий, продлившихся полгода, возлюбленные решили пожениться. 17 апреля пара отметила юбилей.Фолловеры назвали ролик «трепетным» и поздравили супругов со знаменательной датой. Многие пожелали красивой паре счастья и любви.Ранее экс-солистка группы «Фабрика» рассказала о сложностях материнства. Певице тяжело совмещать работу и воспитание годовалого сына.