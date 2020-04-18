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Саша Савельева о браке с Сафоновым: «Свекровь похвалила меня за Кирилла»

Саша Савельева трогательно поздравила Кирилла Сафонова с 10-летием со дня свадьбы. О браке и отношениях со свекровью певица рассказала в микроблоге Instagram.
Саша Савельева о браке с Сафоновым: «Свекровь похвалила меня за Кирилла»

Савельева в многочисленных интервью называла знакомство с Сафоновым случайным. Исполнительница сразу поняла, что они созданы друг для друга. Аналогичные мысли при первой встрече промелькнули в голове актера. После череды свиданий, продлившихся полгода, возлюбленные решили пожениться. 17 апреля пара отметила юбилей.
«Мама Кирилла сказала, что я превратила ее сына в отличного мужа. Знаете, рядом с таким супругом тоже не получится стать плохой женой. У меня просто не было ни единого шанса. С годовщиной нас!» - написала Савельева под архивным видео со дня бракосочетания.

Фолловеры назвали ролик «трепетным» и поздравили супругов со знаменательной датой. Многие пожелали красивой паре счастья и любви.

Ранее экс-солистка группы «Фабрика» рассказала о сложностях материнства. Певице тяжело совмещать работу и воспитание годовалого сына.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 10:25

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