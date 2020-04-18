АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты развенчали самые распространенные мифы о…
EUR 80.11 USD 73.94
Курс валют на 18.04.2020

Ученые обнаружили связь между частотой возникновения инфекционных заболеваний и развитием рака

Новые исследования японских ученых показали, что между частотой возникновения инфекционных заболеваний и развитием рака есть связь. Причиной этому является наличие воспалительной среды, в которой чаще всего развиваются онкология.

Ученые давно пришли к выводу, что уровень иммунитета является одним из основных факторов, влияющих на развитие раковых заболеваний. После перенесенных инфекционных заболеваний, сопряженных со значительным снижением функциональности иммунной системы, увеличивается риск появления онкологических новообразований.

Для подтверждения этого факта японские ученые провели статистическое исследование. Специалисты подняли медицинские архивы 50 749 пациентов за период с 2005 по 2012 годы и проанализировали ежегодные показатели заболеваемости среди этой группы. Оказалось, что у 2354 человек, у которых был диагностирован рак в 2010-2011-х, показатели инфицирования в течение шести лет значительно выше, чем у остальных 48 395, которые не сталкивались с онкологией.

При этом наибольшие различия в ежегодных показателях заболеваемости отмечались у основной и контрольной групп за год до постановки диагноза. В первой на 18% был выше коэффициент по гриппу, 132,1% - по гепатиту, 135,9% - по пневмонии и 46,1% - по гастроэнтериту.

Также ученые обнаружили взаимосвязь между определенными видами онкологии и предшествующим им заболеваниям. Пневмония в последствии оборачивалась наличием опухолей в желудке, грипп – в мужских половых органах, а гепатит – раком крови, костей и костного мозга.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 10:32

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Число жертв авиакатастрофы в Хабаровском крае выросло до…
Степан Меньщиков о Марине Африкантовой: «Она хрестоматийный образец женственности и…
Евгений Гор озабочен поиском парикмахера во время борьбы Надежды Бабкиной за…
В Сети появились изображения нового кроссовера Mitsubishi…
Сергей Жуков за время карантина похудел на 10…
Ученые обнаружили связь между частотой возникновения инфекционных заболеваний и развитием…
Саша Савельева о браке с Сафоновым: «Свекровь похвалила меня за…
Турчинов назвал своей заслугой создание «ракетного щита»…
В Сети появился снимок подросшей звезды «Сватов» Анна…
Эксперт по здоровому питанию рассказала о пользе шоколада для организма…
Айза Анохина об использовании фильтров на фото: "Я не всегда…
Главврач Англии указал на гендерный фактор риска при пандемии…
"Если так распорядится судьба": Татьяна Власова готова умереть рядом с Арменом…
Собянин продлил временные ограничения в Москве до 1…
Беременная Александра Черно обратилась в посольство России на Сейшелах с просьбой вернуть ее в…
В России создали миниатюрный ПК на процессоре…
Дмитрий Тарасов на новом фото придавил грудь Анастасии…
Спившаяся дочь Леонида Брежнева Галина скончалась в…
Учёные: Группа крови влияет на сексуальность…
Валерий Блюменкранц сделал предложение Анне…
Пенсионерам Антальи на самоизоляции помогает…
"Цветов и звонков было больше, чем в юбилей": Певица Валерия поблагодарила фанатов за прекрасный…
Ученые: Лишний вес влияет на иммунный ответ и тяжесть течения…
Агата Муцениеце призналась, что планирует через полгода искать нового…
Эксперты развенчали самые распространенные мифы о…
Huami Technology: Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 появится в этом…
Джаред Лето поделился своим номером телефона с фанатами на…
Ученые из США вычислили реальный уровень заболеваемости…
Просмотреть все новости