Ученые обнаружили связь между частотой возникновения инфекционных заболеваний и развитием рака





Ученые давно пришли к выводу, что уровень иммунитета является одним из основных факторов, влияющих на развитие раковых заболеваний. После перенесенных инфекционных заболеваний, сопряженных со значительным снижением функциональности иммунной системы, увеличивается риск появления онкологических новообразований.Для подтверждения этого факта японские ученые провели статистическое исследование. Специалисты подняли медицинские архивы 50 749 пациентов за период с 2005 по 2012 годы и проанализировали ежегодные показатели заболеваемости среди этой группы. Оказалось, что у 2354 человек, у которых был диагностирован рак в 2010-2011-х, показатели инфицирования в течение шести лет значительно выше, чем у остальных 48 395, которые не сталкивались с онкологией.При этом наибольшие различия в ежегодных показателях заболеваемости отмечались у основной и контрольной групп за год до постановки диагноза. В первой на 18% был выше коэффициент по гриппу, 132,1% - по гепатиту, 135,9% - по пневмонии и 46,1% - по гастроэнтериту.Также ученые обнаружили взаимосвязь между определенными видами онкологии и предшествующим им заболеваниям. Пневмония в последствии оборачивалась наличием опухолей в желудке, грипп – в мужских половых органах, а гепатит – раком крови, костей и костного мозга.