В Сети появился снимок подросшей звезды «Сватов» Анна Полищук





Впервые Полищук появилась в пятом сезоне «Сватов». Она сыграла младшую внучку Ковалевых. После съемок в «Сватах» Полищук начали поступать предложения по поводу участия в других проектах. Одним из них стала картина «Ласточкино гнездо». Также юная актриса появилась в ленте «Один плюс один».Сама юная актриса старается не рассказывать о своей жизни. Известно лишь то, что она продолжает учиться в обычной школе. Ранее родители Полищук рассказывали о ее первом гонораре. Часть суммы, полученной за съемки в «Сватах», пришлось потратить на ноутбук, необходимый для учебы.Судя по снимкам на странице Ани Полищук, она занимается хореографией и снимается в рекламе. Также у нее есть младший брат, с которым сейчас она проводит основную массу времени из-за самоизоляции.