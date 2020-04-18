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В Сети появился снимок подросшей звезды «Сватов» Анна Полищук

Звезда сериала «Сваты» Анна Полищук обнародовала новое фото, на котором можно заметить, что юная актриса сильно повзрослела с момента последнего появления в сериале. В минувшем году ей исполнилось 16 лет.
В Сети появился снимок подросшей звезды «Сватов» Анна Полищук

Впервые Полищук появилась в пятом сезоне «Сватов». Она сыграла младшую внучку Ковалевых. После съемок в «Сватах» Полищук начали поступать предложения по поводу участия в других проектах. Одним из них стала картина «Ласточкино гнездо». Также юная актриса появилась в ленте «Один плюс один».

Сама юная актриса старается не рассказывать о своей жизни. Известно лишь то, что она продолжает учиться в обычной школе. Ранее родители Полищук рассказывали о ее первом гонораре. Часть суммы, полученной за съемки в «Сватах», пришлось потратить на ноутбук, необходимый для учебы.

Судя по снимкам на странице Ани Полищук, она занимается хореографией и снимается в рекламе. Также у нее есть младший брат, с которым сейчас она проводит основную массу времени из-за самоизоляции.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 10:17

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