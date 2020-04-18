АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты развенчали самые распространенные мифы о…
EUR 80.11 USD 73.94
Курс валют на 18.04.2020

Главврач Англии указал на гендерный фактор риска при пандемии COVID-19

Главный врач Англии Крис Уитти рассказал, что гендерный фактор также повышает риск заражения коронавирусом. От недуга чаще всего страдают представители сильного пола.
Главврач Англии указал на гендерный фактор риска при пандемии COVID-19

Уитти подчеркнул, что причины связи гендерной принадлежности и риска заразиться коронавирусом пока остаются неизвестными. Не исключено, что они кроются в более серьезном отношении женщин к своему здоровью, о чем говорит мировая статистика. Как правило, при появлении первых симптомов любого недуга представительница прекрасного пола сразу же обращается к врачу.
«В зоне риска оказались мужчины. Статистические данные говорят о том, что их можно отнести в один перечень с пожилыми людьми и пациентами, страдающими от хронических заболеваний. Данная тенденция выглядит немного странно, так как представители сильного пола, как правило, обладают сильным иммунитетом против респираторно-вирусных заболеваний. У женщин меньше хронических недугов, так как они постоянно находятся под наблюдением лечащих врачей и чаще проходят плановые обследования», - цитирует слова главврача Англии издание «Слово и дело».

Количество зараженных COVID-19 в мире несколько дней назад перевалило за 2 миллиона человек. Американские ученые отмечают, что их реальное число может быть больше, так как у многих заболевание прошло без симптомов. Несмотря на это, такие люди продолжали оставаться носителями коронавируса.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 10:02

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Число жертв авиакатастрофы в Хабаровском крае выросло до…
Степан Меньщиков о Марине Африкантовой: «Она хрестоматийный образец женственности и…
Евгений Гор озабочен поиском парикмахера во время борьбы Надежды Бабкиной за…
В Сети появились изображения нового кроссовера Mitsubishi…
Сергей Жуков за время карантина похудел на 10…
Ученые обнаружили связь между частотой возникновения инфекционных заболеваний и развитием…
Саша Савельева о браке с Сафоновым: «Свекровь похвалила меня за…
Турчинов назвал своей заслугой создание «ракетного щита»…
В Сети появился снимок подросшей звезды «Сватов» Анна…
Эксперт по здоровому питанию рассказала о пользе шоколада для организма…
Айза Анохина об использовании фильтров на фото: "Я не всегда…
Главврач Англии указал на гендерный фактор риска при пандемии…
"Если так распорядится судьба": Татьяна Власова готова умереть рядом с Арменом…
Собянин продлил временные ограничения в Москве до 1…
Беременная Александра Черно обратилась в посольство России на Сейшелах с просьбой вернуть ее в…
В России создали миниатюрный ПК на процессоре…
Дмитрий Тарасов на новом фото придавил грудь Анастасии…
Спившаяся дочь Леонида Брежнева Галина скончалась в…
Учёные: Группа крови влияет на сексуальность…
Валерий Блюменкранц сделал предложение Анне…
Пенсионерам Антальи на самоизоляции помогает…
"Цветов и звонков было больше, чем в юбилей": Певица Валерия поблагодарила фанатов за прекрасный…
Ученые: Лишний вес влияет на иммунный ответ и тяжесть течения…
Агата Муцениеце призналась, что планирует через полгода искать нового…
Эксперты развенчали самые распространенные мифы о…
Huami Technology: Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 появится в этом…
Джаред Лето поделился своим номером телефона с фанатами на…
Ученые из США вычислили реальный уровень заболеваемости…
Просмотреть все новости