Главврач Англии указал на гендерный фактор риска при пандемии COVID-19

«В зоне риска оказались мужчины. Статистические данные говорят о том, что их можно отнести в один перечень с пожилыми людьми и пациентами, страдающими от хронических заболеваний. Данная тенденция выглядит немного странно, так как представители сильного пола, как правило, обладают сильным иммунитетом против респираторно-вирусных заболеваний. У женщин меньше хронических недугов, так как они постоянно находятся под наблюдением лечащих врачей и чаще проходят плановые обследования», - цитирует слова главврача Англии издание « Слово и дел о».





Уитти подчеркнул, что причины связи гендерной принадлежности и риска заразиться коронавирусом пока остаются неизвестными. Не исключено, что они кроются в более серьезном отношении женщин к своему здоровью, о чем говорит мировая статистика. Как правило, при появлении первых симптомов любого недуга представительница прекрасного пола сразу же обращается к врачу.Количество зараженных COVID-19 в мире несколько дней назад перевалило за 2 миллиона человек. Американские ученые отмечают, что их реальное число может быть больше, так как у многих заболевание прошло без симптомов. Несмотря на это, такие люди продолжали оставаться носителями коронавируса.