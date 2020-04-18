Айза Анохина об использовании фильтров на фото: "Я не всегда красивая"

«У меня не всегда получается быть красивой, так как я уже не молодая девчонка. Мало количество сна, грусть, ПМС — из-за всего этого я могу плохо выглядеть. Во время общения с Агатой Муцениеце я просто пожеванная сижу. Не спала, сама накрасилась, плакала», — заявила Анохина.





Поклонникам нравится Айза Анохина за честность и искренность в ответах на самые каверзные вопросы. Она не стесняется в выражениях и прямо говорит то, что думает. Даже на самые странные вопросы знаменитость всегда сможет найти точный ответ. Недавно поклонники решили узнать, зачем Анохина использует в своих публикациях фильтры. Поскольку пользователи Сети уверены, она прекрасно выглядит и без обработки.Стоит отметить, что недавно знаменитость приняла участие в YouTube-шоу Агаты Муцениеце «Честный развод». После интервью она отметила, что ей не понравилось, как она выглядела в кадре. Во время общения с поклонниками Анохина получила много комплиментов за свою честность, искренность и прямолинейность.