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В России создали миниатюрный ПК на процессоре «Байкал»

В России создали миниатюрный ПК, работающий на процессоре «Байкал-Т1». Разработкой устройства под названием HR-MPC-1 с ОС ALT Linux занималась компания Hamster Robotics.
В России создали миниатюрный ПК на процессоре «Байкал»

Проект реализуется при поддержке «Базаль СПО» и «Байкал электроникс». Использованная в ПК операционная система внесена в реестр программного обеспечения Минкомсвязи. Габариты HR-MPC-1 составили 115 на 115 на 35 мм.

Роман Бурминстров, представляющий компанию-разработчика, рассказал, что работа над HR-MPC-1 ведется за счет Hamster Robotics. Легко транспортируемый ПК является аналогом Intel NUC. Проект реализуется по заказу государственного сектора и крупных российских предприятий. Размер первой партии составит 10 тыс. экземпляров. Из-за коронавируса поставка перенесена на осень. Компьютер, способный гарантировать безопасность от взлома, оценен в 25-30 тыс. рублей.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 09:55

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