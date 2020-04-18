"Цветов и звонков было больше, чем в юбилей": Певица Валерия поблагодарила фанатов за прекрасный праздник

Накануне певица Валерия отпраздновала 52-й день рождения. Из-за карантина знаменитость провела праздник с близкими людьми дома. Сегодня исполнительница опубликовала видео, на котором показала огромные букеты разных цветов и воздушные шары. Певица Валерия впервые отмечала праздник онлайн. Но при этом у знаменитости нет ощущения, что она на самоизоляции, поскольку ей звонили фанаты, а также прислали подарков и цветов больше, чем в юбилей.В комментарии исполнительница написала: "Друзья, любимые мои дорогие люди, спасибо за прекрасный праздник!". В конце она призвала фанатов оставаться дома, беречь себя и своих близких. Преданные поклонники еще раз поздравили Валерию с днем рождения и пожелали ей здоровья, успеха и благополучия. Публикацию знаменитости уже просмотрели более 175 000 пользователей Сети.