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"Цветов и звонков было больше, чем в юбилей": Певица Валерия поблагодарила фанатов за прекрасный праздник

Певица Валерия поблагодарила в своем Instagram-аккаунте фанатов за прекрасный праздник. Исполнительница рассказала, что вчера цветов и звонков было больше, чем в юбилей.
"Цветов и звонков было больше, чем в юбилей": Певица Валерия поблагодарила фанатов за прекрасный праздник

Накануне певица Валерия отпраздновала 52-й день рождения. Из-за карантина знаменитость провела праздник с близкими людьми дома. Сегодня исполнительница опубликовала видео, на котором показала огромные букеты разных цветов и воздушные шары. Певица Валерия впервые отмечала праздник онлайн. Но при этом у знаменитости нет ощущения, что она на самоизоляции, поскольку ей звонили фанаты, а также прислали подарков и цветов больше, чем в юбилей.

В комментарии исполнительница написала: "Друзья, любимые мои дорогие люди, спасибо за прекрасный праздник!". В конце она призвала фанатов оставаться дома, беречь себя и своих близких. Преданные поклонники еще раз поздравили Валерию с днем рождения и пожелали ей здоровья, успеха и благополучия. Публикацию знаменитости уже просмотрели более 175 000 пользователей Сети.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 09:38

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