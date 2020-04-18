АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты развенчали самые распространенные мифы о…
EUR 80.11 USD 73.94
Курс валют на 18.04.2020

Учёные: Группа крови влияет на сексуальность мужчин

Зарубежные учёные выяснили, что на сексуальность мужчин влияют не только внешние данные, но и группа крови. Они утверждают, что по указанному параметру женщина может определить, насколько горяч её потенциальный избранник.
Учёные: Группа крови влияет на сексуальность мужчин

Исследователи из Германии в ходе эксперимента разделили 3 тысячи добровольцев на 4 категории в зависимости от группы крови. Так, обладателей первой группы эксперты отнесли к своеобразным охотникам, которые зачастую искусные любовники, они любят грубый секс и готовы поэкспериментировать в постели. Представители второй группы крови – это джентльмены, они менее активны, но становятся надежными и верными спутниками жизни. Третья группа – мужчины-загадки, они очень чувствительны и становятся изысканными любовниками, а носители четвертой группы крови отличаются своим консерватизмом, эти максималисты не привыкли к полумерам, у них должно быть всё самое лучшее, к тому же они растворяются в своей любви.

Ученые из Турции провели своё исследование, в котором выявляли не темперамент мужчин, а их интимную выносливость. Представители первой группы крови снова уверенно лидировали, однако результаты эксперимента не совпали с выводами американских коллег. Так, эксперты из США сообщили, что мужчины первой и второй групп крови чаще страдают импотенцией в отличие от обладателей третьей и четвертой.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Кругликова Снежана Сегодня, 09:47

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Число жертв авиакатастрофы в Хабаровском крае выросло до…
Степан Меньщиков о Марине Африкантовой: «Она хрестоматийный образец женственности и…
Евгений Гор озабочен поиском парикмахера во время борьбы Надежды Бабкиной за…
В Сети появились изображения нового кроссовера Mitsubishi…
Сергей Жуков за время карантина похудел на 10…
Ученые обнаружили связь между частотой возникновения инфекционных заболеваний и развитием…
Саша Савельева о браке с Сафоновым: «Свекровь похвалила меня за…
Турчинов назвал своей заслугой создание «ракетного щита»…
В Сети появился снимок подросшей звезды «Сватов» Анна…
Эксперт по здоровому питанию рассказала о пользе шоколада для организма…
Айза Анохина об использовании фильтров на фото: "Я не всегда…
Главврач Англии указал на гендерный фактор риска при пандемии…
"Если так распорядится судьба": Татьяна Власова готова умереть рядом с Арменом…
Собянин продлил временные ограничения в Москве до 1…
Беременная Александра Черно обратилась в посольство России на Сейшелах с просьбой вернуть ее в…
В России создали миниатюрный ПК на процессоре…
Дмитрий Тарасов на новом фото придавил грудь Анастасии…
Спившаяся дочь Леонида Брежнева Галина скончалась в…
Учёные: Группа крови влияет на сексуальность…
Валерий Блюменкранц сделал предложение Анне…
Пенсионерам Антальи на самоизоляции помогает…
"Цветов и звонков было больше, чем в юбилей": Певица Валерия поблагодарила фанатов за прекрасный…
Ученые: Лишний вес влияет на иммунный ответ и тяжесть течения…
Агата Муцениеце призналась, что планирует через полгода искать нового…
Эксперты развенчали самые распространенные мифы о…
Huami Technology: Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 появится в этом…
Джаред Лето поделился своим номером телефона с фанатами на…
Ученые из США вычислили реальный уровень заболеваемости…
Просмотреть все новости