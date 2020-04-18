Учёные: Группа крови влияет на сексуальность мужчин





Исследователи из Германии в ходе эксперимента разделили 3 тысячи добровольцев на 4 категории в зависимости от группы крови. Так, обладателей первой группы эксперты отнесли к своеобразным охотникам, которые зачастую искусные любовники, они любят грубый секс и готовы поэкспериментировать в постели. Представители второй группы крови – это джентльмены, они менее активны, но становятся надежными и верными спутниками жизни. Третья группа – мужчины-загадки, они очень чувствительны и становятся изысканными любовниками, а носители четвертой группы крови отличаются своим консерватизмом, эти максималисты не привыкли к полумерам, у них должно быть всё самое лучшее, к тому же они растворяются в своей любви.Ученые из Турции провели своё исследование, в котором выявляли не темперамент мужчин, а их интимную выносливость. Представители первой группы крови снова уверенно лидировали, однако результаты эксперимента не совпали с выводами американских коллег. Так, эксперты из США сообщили, что мужчины первой и второй групп крови чаще страдают импотенцией в отличие от обладателей третьей и четвертой.