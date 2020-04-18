"Если так распорядится судьба": Татьяна Власова готова умереть рядом с Арменом Джигарханяном

«Сейчас она не может вернуться в США, но, скорее всего, и не хочет этого делать. Мама сперва решила повременить с перелетом из-за состояния здоровья, но в итоге решилась лететь в Москву, так как границы начали закрывать. Она собралась всего за три часа. Мама сказала, что хочет быть с ним в трудную минуту», - рассказал Степан Джигарханян.





Власова отметила, что ради своего бывшего супруга она прилетела из США в Россию в последние дни перед закрытием границ. Свою мать поддерживает и ее сын Степан Джигарханян. По его словам, Власова даже не раздумывала о том, чтобы вернуться к бывшему супругу.Дорога до Москвы заняла у Власовой почти два дня. Ее сын отметил, что она отправилась из Лас-Вегаса в Детройт, после чего поехала на автобусе в Нью-Йорк. Оттуда Власова на самолете полетела в Санкт-Петербург, где снова пересела на машину и добралась до Москвы. Сейчас она живет с Джигарханяном в столице в его квартире, расположенной на Старом Арбате. Во время звонка сыну Власова рассказала, что по приезду сразу же приготовила бывшему супругу его любимое блюдо – пюре с котлетами.